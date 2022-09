Zmaji bodo pustili srce na ledu

Komaj dobro so se hokejisti SŽ Olimpije vrnili z gostovanja na Finskem in v Nemčiji, že sta pred njimi naslednji preizkušnji v ligi prvakov. Zmaji bodo danes v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju na ledu prestali ognjeni krst še pred svojimi navijači, ko se bodo poskušali v tivolski dvorani od 19.15 naprej oddolžiti igralcem moštva TPS za tesni petkov poraz v Turkuju (2:3).

»Na Finskem smo igrali dobro, saj nismo naredili veliko napak. Garali smo vso tekmo in bili na koncu en samcat (zadeti) strel oddaljeni od velike točke, ki ostaja naš cilj v ligi prvakov,« je poudaril Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije. Na vprašanje, ali je bil v zadnjih trenutkih, ko so njegovi varovanci – tudi zaradi številčne premoči na igrišču – silovito pritisnili proti vratom finskih podprvakov, kaj živčen, je zanikal. »Seveda sem si želel, da bi se takrat kakšen naš plošček srečno odbil v njihovo mrežo, vendar nismo imeli te sreče. A zaradi tega ni konec sveta,« je odvrnil glavni in odgovorni pri slovenskih prvakih in pripomnil, da je (bolj) živčen takrat, kadar se njegovi igralci ne držijo navodil oziroma si privoščijo (pre)več napak. Kot je bil to primer v Wolfsburgu, kjer so v nedeljo visoko klonili pred grizliji (2:7), s katerimi se bodo še enkrat pomerili pojutrišnjem v Tivoliju (18.00).

»Od prvih petih golov smo v Wolfsburgu kar štiri prejeli po napakah. Igrati znamo veliko bolje,« je še včeraj zmajeval z glavo Šivic in podal oceno, da so imeli njegovi varovanci v Nemčiji očitno preveliko željo. »Zaradi tega se jim je po mojem tudi prikradlo toliko napak, ki te na takšni ravni tekmovanja drago stanejo. Če si bomo želeli biti uspešni v ligi prvakov, bomo morali dati od sebe več kot 100 odstotkov, vem pa, da bodo fantje pustili srce na ledu,« je prepričan trener SŽ Olimpije, ki je glede primerjave med TPS in grizliji dejal, da so Nemci precej agresivnejši, medtem ko so Finci drsalno izjemno močni in povrhu zelo disciplinirani.

Veseli se nove tekme z rojaki

Svoje rojake seveda še posebej dobro pozna zdaj edini finski član ljubljanske ekipe Joona Erving.

»Uvodne tekme lige prvakov v Turkuju, ki je po srečnem naključju sovpadala z mojim 28. rojstnim dnevom, zlepa ne bom pozabil. Ogledali so si jo tudi moji najbližji,« je zaupal branilec iz Haukipudasa pri Ouluju, ki ga je minuli petek v Turkuju dober občutek spremljal že v slačilnici. »Vedel sem, da nas čaka težak dvoboj, kajti TPS ima zares kakovostno zasedbo. A zaradi dobrega občutka, ki sem ga imel že pred tekmo, nato nisem bil presenečen, da smo se tako dobro kosali s finskimi podprvaki,« je dejal Erving, ki pričakuje nov zahteven obračun z rojaki.

»Lepo bo zdaj igrati v domači dvorani. Vemo, kako se moramo pripraviti za TPS in na kaj moramo biti pozorni med tekmo, ki se je že zelo veselim,« je večkrat ponovil, pri čemer ni pozabil pripomniti, da bodo morali sami danes bolje unovčiti lepe priložnosti, kot so jih v Turkuju.