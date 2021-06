Zmagoslavni krik svetovnega prvaka

ni podpisa

Neizmerna želja

ČRNI NA POTEZI

Carlsen – So, FTX Crypto Cup (internet) 2021. S svojo zadnjo potezo, 27.Dxc5, se je svetovni prvak nespametno polastil črnega kmeta. S katerim taktičnim udarom je črni prišel do odločilne prednosti?

REŠITEV: 1…Tc6! in beli je ostal brez dame, saj v primeru jemanja 2.Dxc6 Dxc6 3.Txc6 sledi mat na osnovni vrsti po 3…Ta1+.

Svetovni prvakin Američansta se na šestem turnirju druge sezone elitne šahovske spletne serije še tretjič pomerila v velikem finalu. V napetem obračunu, polnem čustev, ki smo jim redko priča s strani najboljših igralcev na svetu, je Carlsenu po dveh finalnih porazih tokrat vendarle uspelo ugnati neugodnega tekmeca in priti do druge zaporedne zmage v seriji.To mu je uspelo šele po podaljških v hitropoteznem tempu in tako imenovani zlati partiji, v kateri je z belimi figurami z minuto več časa za razmišljanje nujno potreboval zmago, tekmecu pa je zadoščal že remi. V obeh mini dvobojih finala je svetovni prvak prvi povedel, a je Soju njegovo prednost vsakič uspelo izničiti. V prvi hitropotezni partiji podaljškov pa je Carlsen doživel pravi šok, ko je z belimi figurami v enaki poziciji zaigral preveč optimistično in tekmecu dovolil, da je z elementarnim taktičnim udarom prišel do zmage.Prizori s spletne kamere so nazorno prikazovali frustracijo svetovnega prvaka ob tovrstnem razpletu. Še posebno ker se je v tem trenutku znašel na robu poraza in je v naslednji partiji nujno potreboval zmago s črnimi figurami, kar je proti tekmecu, ki slovi po svojem izjemno čvrstem slogu igre, predstavljalo gromozanski zalogaj.S svojim pristopom v tej težavni situaciji pa je Carlsen ponovno dokazal svoj zmagovalni značaj. Dolgo je uspešno vzdrževal napetost in Američanu ni dovolil ugodnih poenostavitev, dokler slednji naposled ni popustil, kar je svetovni prvak učinkovito izkoristil in dosegel želeno zmago. Olajšanje je bilo očitno že v tem trenutku, še bolj pa po dobro odigrani odločilni partiji, v kateri je ponovno potreboval zmago in mu jo je zelo prepričljivo uspelo doseči.Njegov čustveni izbruh zmagoslavja, ki je sledil, je zgolj potrdil neizmerno željo, da ponovno pride na sam vrh. To je pozneje potrdil tudi sam, ko je priznal, da mu v toku turnirja nikakor ni šlo vse po načrtih, a je na koncu zelo zadovoljen z dosežkom v tako močni konkurenci vseh najboljših igralcev na svetu. V dvoboju za tretje mesto jez minimalno zmago v drugem mini dvoboju ugnal. Slednji je po šestih turnirjih od devetih rednega dela še vedno na tretjem mestu skupnega seštevka in zaostaja le za tokratnima finalistoma, ki sta daleč pred drugimi.