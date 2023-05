Zmagoslavje povratnika Škoberneta

V Radencih se je končalo letošnje državno prvenstvo v šahu. Kot je postala praksa v zadnjih letih, se je v sklopu absolutnega članskega prvenstva odvijalo tudi žensko, mladinsko (do 20 let) in veteransko DP. V konkurenci 42 igralcev, med njimi so bili tudi trije slovenski velemojstri, je slavil povratnik za šahovnice in dolgoletni reprezentant Jure Škoberne (ŠD Posočje).

BELI NA POTEZI Barbara Skuhala – Jure Plaskan (DP v standardnem šahu, Radenci 2023). Črni je v izgubljenem položaju odigral potezo Df7. Aktualna državna prvakinja je z lepo zaključno kombinacijo premagala izkušenega mednarodnega mojstra. Bela na potezi zmaga. REŠITEV: 1. Dd8 De8 2. Tg8!!! in črni je predal, saj beli osvoji kraljico in v nekaj potezah matira nasprotnika.

Tolminski velemojster se je za nastop odločil v zadnjem trenutku, s čimer je ugodno popestril prvenstvo, predvsem pa se je lahko prepričal, da je še prezgodaj razmišljati o dokončnem šahovskem slovesu. Njegove partije so na eni strani odražale zrelost in zanesljivost, na drugi pa je bilo videti veliko ustvarjalnosti in točnih izračunov, zato lahko pričakujemo, da ga bo selektor znova z veseljem vpoklical v reprezentančne vrste. Kakšna bo njegova nadaljnja šahovska pot, je seveda v največji meri odvisno predvsem od časa, ki ga bo lahko ob svojem natrpanem urniku odmeril kraljevski igri. Znano je namreč, da Škoberne zadnja leta uspešno vodi družinsko podjetje ter po vzoru nekaterih drugih slovenskih velemojstrov daje prednost poslovnim in družinskim izzivom.

chess

Drugo mesto na turnirju je nekoliko presenetljivo odšlo 21-letnemu Domnu Tisaju (ŽŠK Maribor Poligram), ki je večino turnirja celo vodil. Njegova izrazita ambicioznost je bila dodatno nagrajena z osvojeno zadnjo normo za naslov mednarodnega mojstra. Slovenija je tako dobila še enega obetavnega mladeniča, ki se bo v prihodnosti zagotovo spogledoval z najvišjim šahovskim naslovom. Bronasto odličje je odšlo lanskemu prvaku, velemojstru Mateju Šebeniku (Tajfun-ŠK Ljubljana).

Odsotnost dela elite

V ženski konkurenci smo lahko opazovali rivalstvo med Zalo Urh (Tajfun-ŠK Ljubljana) in Barbaro Skuhala (ŽŠK Maribor Poligram), saj se za nastop na prvenstvu niso odločile nekatere najboljše slovenske šahistke. Večino so zadržale bodisi študijske ali družinske obveznosti, morda celo razočaranje, ker se nagrade v ženski in moški konkurenci še vedno niso izenačile. Državna prvakinja je z enakim številom točk, a boljšimi dodatnimi kriteriji, zasluženo postala Prekmurka Barbara Skuhala, ki je v partijah pokazala veliko poguma in borbenosti. Najboljši med mladinci je bil Leon Škrbec (ŠK Postojna), najboljša mladinka je Kaja Faganel (ŠD Domžale). Veteranska prvaka sta postala Boris Kovač in Majda Kovač (ŠD Pomgrad).