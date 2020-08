Zmago preprečila pokvarjena honda

46

Velika zmaga za motokrosistav prvi vožnji VN Kegumsa v Latviji in še večja smola za svetovnega prvaka v drugi vožnji. Ko se je boril za tretje mesto in končno zmago, ga je malo pred ciljem izdala honda in sledil je boleč odstop. Zasedel je osmo mesto in za zmagovalcem(KTM) zaostal že za 46 točk v skupnem seštevku.Kazalo je, da bo 23-letni Haložan na najboljši način opravil popravni izpit po povsem ponesrečeni sredini dirki za VN Rige, ko je najprej odstopil in na koncu zasedel šele 13. mesto. V prvi vožnji je vodil od starta do cilja in suvereno osvojil 25 točk. Herlings je bil zadržan, četrti.»Super zadovoljen sem, še posebno po razočaranju v sredo. Vedel sem, da imam še eno priložnost, želel sem voziti gladko in mirno, in to mi je uspelo. Veselim se že druge vožnje, upam, da mi bo ponovno uspel dober start,« je po četrti posamični zmagi v sezoni povedal Gajser, ki pa še ni osvojil grand-prixa. Trikrat (Anglija, Nizozemska, Litva) je bil drugi.Želja se mu je uresničila, startal je najboljše in prišel v vodstvo, ampak potem ni ponovil predstave iz prve vožnje. Izgubljal je ritem, v neposrednem boju ga je ukanil hitrejši Herlings. Sledila je še napaka, ki sta jo izkoristila(Ita, KTM) in(Lit, Husqvarna). Šele čez čas se je Gajser spet zbral, začel loviti Litovca, saj je vedel, da mu tretje mesto prinese skupno zmago, in ko ga je malo pred koncem že skoraj ujel, ga je prvič v sezoni izdala njegova honda. Ugasnila je in Gajser je odstopil. Šok za Slovenca, ki se mu naslov prvaka vse bolj izmika. Latvija mu ne bo ostala v prav lepem spominu, dosegel je drugo, 13. in 8. mesto, premalo za njegove ambicije.Novo priložnost bo imel čez tri tedne, ko je na sporedu VN Turčije, če je ne bo mogoče izvesti, je rezervna lokacija Belgija. Na koncu se je najbolj smejalo Herlingsu, ki je v tretje le prišel do zmage v Latviji (prvo dirko je dobil, drugo Cairoli). »Mislim, da sem vozil pametno, nisem tvegal in bil sem vztrajen, kar se mi je izplačalo. Končno mi je uspelo zmagati tukaj v Latviji, vesel sem. Zdaj si lahko vsi skupaj malce odpočijemo,« je povedal Herlings, ki je prednost pred Gajserjem povečal z 28 na 46 točk (213:167), le štiri točke za Slovencem sta Jasikonis in Cairoli.Če je Gajser pričakoval veliko več, pa je bil bolj zadovoljen drugi Slovenec v Latviji.je po dveh 20. mestih in eni točki včeraj zasedel 17. in 16. mesto za novih devet točk v prvenstvu razreda MX2. V prvi vožnji je zmagal vodilni(Fra, KTM) pred glavnim tekmecem(Bel, Yamaha). V drugi pa je bil razplet ravno obraten. VN je pripadla Belgijcu, ker je bil boljši v finalu, oba pa sta osvojila po 47 točk. Prednost Francoza ostaja osem točk (217:209).