Zmage po primorsko lepše in bolje teknejo

Slovenska rokometna reprezentanca ima na 28. svetovnem prvenstvu kar pet novincev, a nobenega dvoma ni, da je Aleks Vlah njena največja dodana vrednost v primerjavi z lanskim evropskim prvenstvom, ki ga je zapustila sklonjenih glav po debaklu proti Črni gori v Debrecenu.

Koprčan je bil včeraj eden od glavnih akterjev pri zmagi Slovenije proti Iranu z 38:21 (20:9) v prvi tekmi glavnega dela mundiala v Krakovu. Jutri bo selektor Uroš Zorman potreboval Aleksa v najboljši podobi na ključni tekmi s Španijo, na kateri si lahko Slovenija utre pot proti četrtfinalu v Gdansku in zaključnim bojem v Stockholmu.

Vlah je proti reprezentanci Veselina Vujovića, s katerim sta imela buren odnos v Zagrebu, dosegel pet golov. Na štirih tekmah jih je zbral že 23 in je najboljši strelec Slovenije, čeprav prvič igra na velikem tekmovanju. Prav nobene začetniške treme nima, iz njega veje samozavest. Izgradil jo je v dresu Celja Pivovarne Laško, s katerim je lani osvojil naslov državnega prvaka. V tej sezoni je kot kapetan v ekipi Alema Toskića še bolj zasijal, je hit EHF lige prvakov, po desetih tekmah je drugi strelec elitnega tekmovanja s 70 zadetki.

Slovenska reprezentanca še nikdar ni imela toliko Primorcev. Poleg Vlaha so to še Dean Bombač, Domen Makuc, Borut Mačkovšek, Grega Krečič in Staš Slatinek Jovičić, ki je moral zaradi poškodbe že zapustiti Poljsko. Ko je Slovenija leta 2004 na domačem euru osvojila prvo kolajno, je bil v zasedbi Toneta Tislja zgolj njegov oče Zoran Jovičić, zdaj trener Gorenja. Iz najbolj zahodnega dela države sta na velikem tekmovanju nastopila samo še Jani Likavec in Tilen Sokolič (Švedska 2020), nekaj reprezentančnih nastopov pa imajo Leopold Kalin, Simon Makuc, Jure Vran, Patrik Leban, Uroš Rapotec, Nino Grzentič, Dani Zugan, Alen Bratkovič, enega Nejc Poklar. Glavni valilnici talentov sta Jadran Hrpelje-Kozina (v zlatih časih Gold Club) in RD Koper, nekoč Cimos.

Pretkani po italijansko

Tam je prve rokometne korake naredil tudi Vlah. »Ponosen sem, da se je prebudila tudi rokometna Primorska, to je morda v preteklosti malo manjkalo. 'Zafrkavamo' se, smo igrivi, pri Italijanih smo se naučili biti predrzni in zviti, kar pride prav vsaki ekipi,« je razmišljal Vlah, eden od zgolj peterice reprezentantov, ki prihajajo iz slovenske lige. Za primerjavo, v srebrnem rodu 2004 so bili legionarji trije: Aleš Pajovič, Roman Pungartnik in Zorman. Vlah ima pogodbo s Celjem Pivovarno Laško še za naslednjo sezono, toda velja za enega najbolj vročih igralcev na trgu in težko je verjeti, da ga bodo pivovarji lahko zadržali dlje kot do poletja.

Veljalo je, da finim in od sonca razvajenim Primorcem ni na kožo pisana groba, moška rokometna igra, v kateri so prednjačili kleni Štajerci, Korošci, Dolenjci, Zasavci, tudi Gorenjci. Ta mit je zdaj dokončno ovržen, pravi 25-letni Vlah, s 191 centimetri in 90 kilogrami trden kot skala. Primorci, igralec tekme Makuc (6), Vlah (5), Mačkovšek in Bombač (po 3), so Iranu nasuli skupaj 17 golov, za toliko je zmagala Slovenija ... »Primorci znamo biti še kako trmasti in trdovratni, kar bomo pokazali tudi proti Špancem,« ponosno pove maestro Aleks.