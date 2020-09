Zmaga z Grki nerealna, z Moldavci je obvezna

Bolj živahno kot v Stožicah je bilo ob isti uri na Četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov.

Slovenci bodo želeli v nedeljo zvečer na istem stadionu vknjižiti prvo zmago v Uefini ligi narodov 2020/21.

Prvo dejanje Slovenije v ligi narodov je navdušilo redke. Izbranci selektorjaso imeli težave v dvoboju z Grčijo (0:0), navzoči v Ljubljani so pogrešali nogometno vzdušje, podobno je bilo v številnih gospodinjstvih, ki so ostala brez televizijskega prenosa slovensko-grškega dvoboja iz Stožic.Ta kombinacija neposrečenih dejavnikov je botrovala mešanim ocenam učinka Slovencev v tekmi z Grki, ki vendarle kotirajo višje. Matjaž Kek je pravilno ocenil pripravljenost svojih adutov za spopad z gosti, ki so – v nasprotju s preteklostjo – poskušali igrati prek hitrega kroženja žoge.Kek je vedel, da bi ga morala za zmago z Grki poljubiti tudi sreča. Vedel je, da mora zagotoviti čim trdnejši obrambni zid pred kapetanom, vse je podredil strategiji ne prejeti gola. Tovrstna taktika je pogosto nagrajena z golom v izdihljajih tekem, kar se je (skoraj) zgodilo tudi tokrat, todaje bil premalo zbran.Izidu 0:0 ne smemo gledati v zobe; da gre za manjši podvig Slovencev, je možno pokazati tudi numerično. Začetna enajsterica gostiteljev je bila na trgu resda vredna 97,5 milijona evrov (vir: Transfermarkt), gostujoča le 33 milijonov. Toda, pozor: če vsoti odštejemo vratarja, je rezultat obraten – Grki bi dobili tržno bitko z izidom 28:17 v milijonih evrov!Jan Oblak je potrdil svojo kakovost, ob, ki je igral kot najbolj izkušeni branilci v Evropi, je bil z naskokom najboljši posameznik v Kekovi enajsterici. Toda vratar in štoper ne zabijata golov … Štirje slovenski napadalci () veljajo na trgu 9 milijonov evrov, grški kvartet 14.Morda smo neupravičeno pričakovali več od glavnih topničarjev: Rep in Vučkić sta bila nevidna, Bohar je poniknil po dvajsetih minutah igre in pustil na odprti fronti tudiza njim, Šporar je potrdil svojo moč v dvobojih, toda občasno je neracionalno trošil energijo. Bolj živahno kot v Stožicah je bilo ob isti uri na Četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov.Kek je v nadaljevanju poskušal prekiniti dominacijo gostov z menjavami, toda trije rezervisti so bili skupno vredni 3,75 milijona evrov (največ, 2,7, ki pa je imel silne težave z obvladovanjem žoge zaradi neigranja v Istanbulu), le dva grška dvakrat več.To je realnost, od katere ni smiselno bežati, zato bi morali biti Slovenci zadovoljni s točko. V specifičnih koronarazmerah se še bolj izraža velikost kadrovskega bazena. Zaradi različnih razlogov so bili odsotniin, najmočneje pa smo pogrešaliNogomet se resda igra zaradi – golov. Navijači pred TV-zasloni so ostali prikrajšani za prave slovenske napade, toda Grčija je močnejša kot Moldavija, ki prihaja v Stožice v nedeljo zvečer (ob 18.). Lahko torej upravičeno pričakujemo (pre)več? Morda, četudi so Moldavci opozorili nase v tekmi s Kosovom, ko so skoraj prišli do odmevne zmage nad potentno reprezentanco s številnimi mojstri evropskih zelenic.Gotovo bodo zavele spremembe v začetni enajsterici, to nam je potrdil tudi selektor Kek. Pogled med alternative ponuja več imen: obsedeli so mladi reprezentant, devet let starejši, kazen je prestal