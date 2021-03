»Zmaga Slovenije nad Hrvaško enakovredna zmagi Janice nad slovenskimi smučarji«

Evforija v slovenskih medijih



Selektor meni, da so si zaslužili poraz

Slovenska nogometna reprezentanca je v prvem krogu kvalifikacijske skupine H za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju, v Ljubljani premagala Hrvaško z 1 : 0.Slovenski nogometaši so prekinili 'hrvaški urok', saj je to do zdaj njihova prva zmaga nad Hrvati na 10 tekmah v 30-letni zgodovini samostojne Slovenije. Začetek kot iz sanj: v Stožicah padli svetovni podprvaki Hrvati piše MMC, Hrvaški urok je odpravljen! Velika zmaga Slovenije piše Siol, Slovenci smo prekinili hrvaški urok in naredili velik korak proti Katarju pa Delo.Hrvaška ni več nepremostljiva ovira, Slovenija je slavila na začetku kvalifikacij je naslov v Večeru, kjer poudarjajo, da je Hrvaško strmoglavil 'hrvaški sin', ker so starši strelcaHrvati.»Vsa ta leta smo poslušali, da smo dežela smučarjev. In zdaj smo pokazali, da smo ponosna nogometna država,« so bile besede našega branilcaza hrvaške medije po zgodovinski tekmi. »Zmaga Slovenije nad Hrvaško, včeraj, kadar koli, je enakovredna zmagialinad slovenskimi smučarji,« piše Jutarnji list.Morda je tekmo najbolje opisal hrvaški selektorza Novo TV. »Čestitke gostiteljem za zmago. Dobro smo odprli igro, si ustvarili več priložnosti, a smo po zadetku padli. Nismo si zaslužili drugega kot poraz. Slovenija je imela po zadetku več motivov, bila je agresivna in kompaktna in nismo je mogli zlomiti.«