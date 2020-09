Ves svet se klanja Slovencema: »Česa takega v kolesarstvu še nismo videli!«

Odzivi svetovnih medijev:

»Videli smo NAJ predstavo v zgodovini tega športa,« je zapisal Eurosport na svoji spletni strani.

BBC Sport (Velika Britanija): Zmaga Tadeja Pogačarja pred velikim favoritom Primožem Rogličem je eden od najdramatičnejših preobratov v zgodovini dirke po Franciji.

The Guardian (Velika Britanija): Tadej Pogačar je prikazal eno najbolj herojskih voženj v zgodovini Toura in pred sprehodom skozi Pariz oblekel rumeno majico.

Le Monde (Francija): Pogačar s prestola vrgel Rogliča in mu pred zadnjo etapo vzel rumeno majico.

Le Figaro (Francija): Moč groma! Pogačar vzel rumeno majico!

Gazzetta dello Sport (Italija): Čudoviti Pogačar! Prehitel je Rogliča in vzel Tour.

Repubblica (Italija): Fantastični Pogačar: Tour je njegov. Dobil je kronometer in vzel rumeno majico Rogliču.

As (Španija): Pogačar piše zgodovino: Uspelo mu je nemogoče, zmaga v etapi in zmaga na Touru.

Marca (Španija): Roglič se je utopil ... In Pogačar bo osvojil Tour!!!

El Pais (Španija) : Pogačarju uspel zgodovinski podvig. Vzel je majico Rogliču.

Uci (Mednarodna kolesarska zveza): NEVERJETNO!

VeloNews.com (kolesarski portal): Pogačar dobil Tour po dramatičnem preobratu v kronometru.

Cyclingnews.com (kolesarski portal): Pogačar bliskovito vzel rumeno majico, medtem ko so se Rogličeve sanje o Touru sesule v prah.

Bild (Nemčija): Senzacionalni zmagovalec Toura.

Berliner Zeitung (Nemčija): Pogačar piše zgodovino. Rojaku Rogliču je slekel rumeno majico.

Sport1 (Nemčija): Drama za Rogliča na obračunu za Tour. Pogačar zmagovalec.

Eno najbolj neverjetnih športnih zgodb je danes spisal, ko se je v velikem slogu zavihtel do zmage na dirki po Franciji . Za seboj je pustil tudi, ki je pred današnjo etapo pred njim še imel 57 sekund prednosti, a ura resnice je pokazala, da si zmago bolj zasluži Tadej s Klanca pri Komendi, ki bo v ponedeljek dopolnil 22 let.Čestitke Tadeju kajpak dežujejo z vseh strani, v odzivih pa se mnogi priklanjajo tudi Primožu, ki bi mu mnogi morda še bolj privoščili zmago. Dvojna zmaga Slovencev na Touru je nekaj, kar je bila pred nekaj leti še znanstvena fantastika, jo pa po današnjem dnevu doživljamo kar z nekoliko mešanimi občutki – veselimo se s Tadejem in sočustvujemo s Primožem.Kajpak je bil nad uspehom Slovencev navdušen naš politični vrh, predsednik republike Borut PahorPoklonil se jima je celo francoski predsednikPogačarju so čestitali nekateri svetovni športni asi,je zapisal, da česa takega v kolesarstvu še ni videl:Mnogi so se borili z mešanimi občutki ob razpletu:Takole pa je ob Pogačarjevem startu vizionarsko napovedal razplet naš kolesarŠe nekaj drugih zanimiv odzivov: