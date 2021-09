Zmaga praktično že oddana

ČRNI NA POTEZI

Vachier Lagrave – Mamedžarov, Meltwater Champion Chess Tour Finals (internet) 2021. Kako je črni prehitel belega s svojim napadom?

REŠITEV:

1…Dh5! 2.h4 (2.Lxh5 Tf1#) 2…Dxe2 z neubranljivim matnim napadom in hitro zmago črnega.

Drži prednost

Diagram (29. 9.)

Deseti turnir aktualne elitne šahovske spletne serije je hkrati finalni in bo zaokrožil drugo sezono, ki poteka od novembra lanskega leta. Prvotni načrt je predvideval zaključni turnir deseterice v živo, in sicer v prostorih glavnega pokrovitelja serije, spletne medijske platforme Meltwater, v San Franciscu.Ovire v mednarodnem prometu, posebno čezatlantskem, pa so narekovale spremembe in finale tako poteka v nekakšnem hibridnem formatu. Svetovni prvak, zmagovalec letošnjega svetovnega pokalain Nizozemecigrajo s skupnega prizorišča v Oslu, medtem ko drugi tekmovalci nastopajo od doma. Nagradni sklad finala znaša kar 300 tisoč dolarjev, od katerega bo zmagovalcu pripadla tretjina tega zneska. Format turnirja je nekoliko drugačen, kot smo bili vajeni v toku serije. Nastopajoči se bodo namreč pomerili vsak proti vsakemu v mini dvoboju štirih partij. Zmagovalec mini dvoboja prejme tri točke, v primeru neodločenega rezultata pa si nasprotnika razdelita eno točko, dodatno pa prejme zmagovalec podaljšane igre v hitropoteznem tempu.Carlsen je v skupnem seštevku serije zbral daleč največ točk in bi bil v vsakem primeru glavni favorit za zmago tudi na zaključnem turnirju. Dodatno pa mu gredo na roko še pravila, po katerih igralci začenjajo turnir z bonus točkami glede na svoj izkupiček v seriji. Svetovni prvak je imel tako že v izhodišču kar štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Američanom, in že neverjetnih 8 točk in pol pred tretjeuvrščenim v skupnem seštevku serije, ArmencemSam začetek turnirja je potrdil, da boj za prvo mesto najverjetneje ne bo preveč zanimiv. Carlsen je namreč dobil uvodne tri dvoboje proti Dudi,in, zadnja dva sicer po podaljšani igri, in kljub presenetljivemu porazu z Rusomv četrtem krogu ohranil štiri točke prednosti pred Sojem.Obračun med najboljšima igralcema v letošnji seriji bo na sporedu prav v zadnjem krogu, in če bi Američanu do takrat uspelo trenutni zaostanek znižati na še ulovljivo razliko, nas morda vseeno čaka poslastica za konec. V nasprotnem bo z rezultatskega vidika še najbolj zanimiv boj za tretje mesto, o katerem bosta, kot kaže, odločala Levon Aronjan in drugi ameriški predstavnik