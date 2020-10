Zmaga kljub slabemu počutju

Slovenska moška kanuistična reprezentanca je na domači tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu upravičila vlogo favorita. Tekmo je namreč dobil Luka Božič, kar je bila njegova druga zmaga v svetovnem pokalu. Njegov uspeh sta s šestim in devetim mestom dopolnila Benjamin Savšek in Jure Lenarčič.



Že vožnje v kvalifikacijah in polfinalu so napovedovale slovenski uspeh, v polfinalu sta Savšek in Božič zasedla drugo mesto. Slednji je polfinalno vožnjo v finalu še nadgradil, evropski prvak Savšek, ki je bil v finalu do prvega vmesnega časa še pred reprezentančnim kolegom, pa ne. V spodnjem delu je začel zbirati dotike, nastop se mu je podrl, tako da višje od šestega mesta ni mogel. Božič je po Seu d'Urgellu in letu 2018 zabeležil drugo zmago, v Tacnu pa se je med posamezniki drugič zavihtel na stopničke. Savšek ostaja pri štirih zmagah.



»Zmaga doma je nekaj posebnega, čeprav je treba priznati, da to ni bil pravi svetovni pokal. A zmaga je zmaga. Uspela mi je solidna vožnja, toda še zdaleč ne popolna. Na startu se nisem dobro počutil. Nisem imel pravih občutkov, a tudi s slabšimi vožnjami se da zmagati. Bil pa sem napadalen, to mi je prineslo zmago,« je dejal Luka Božič. Pri kanuistkah je imela Slovenija dve finalistki. Alja Kozorog, ki je tretjič v karieri veslala v finalu, je bila blizu ponovitvi lanskega četrtega mesta, bila je peta, boljši dosežek pa so ji odnesli trije dotiki. Lea Novak, tretja v polfinalu, je nastopila slabše, z velikim zaostankom je zasedla sedmo mesto.

Mučenje od začetka do konca

Uvodnega dne svetovnega pokala so se merili kajakaši in kajakašice. Najboljšo slovensko uvrstitev je zabeležil veteran Peter Kauzer, Vid Kuder Marušič je bil peti. Kauzer posebnih motivov na domači progi ni imel, kar pa ni pomenilo, da si v okrnjeni konkurenci ni želel osvojiti svoje 12. zmage v svetovnem pokalu in pete v Tacnu. Da je res tako, je pokazal polfinalni nastop, v katerem je bil najhitrejši. A v finalu tega ni ponovil, 37-letni olimpijski in evropski prvak se je moral v Tacnu zadovoljiti z drugim mestom.



»V polfinalu mi je uspela odlična vožnja, žal v finalu ni bilo tako. Mučil sem se od začetka do konca, tako da sem lahko vesel, da sem se dokopal do stopničk. Sem pa zadovoljen, da je tekma mimo, z njo sem končal sezono. Zdaj bom imel nekaj časa, da spočijem glavo, nato pa se bom začel pripravljati na naslednjo,« je dejal Hrastničan. Pri dekletih je bila Eva Terčelj četrta, Ajda Novak pa peta, za slednjo je to najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala.



»Napadala sem na vso moč, posledica sta bila dva dotika. Razočarana sem, letos smo imeli dve mednarodni tekmi, na obeh sem bila četrta,« so bile besede svetovne prvakinje Terčeljeve po nastopu. Če bi progo odpeljala brez kazenskih sekund, bi zmagala, tako pa na domači tekmi ostaja pri dveh uvrstitvah na stopničke in brez zmage.