Zmaga je zelo koristna lekcija

Po sobotni zmagi v Zadru z 92:77 so košarkarje Cedevite Olimpije prevevali mešani občutki. Prevladovalo je seveda zadovoljstvo, niso pa se mogli ogniti spominu na 5. december, ko so proti istemu tekmecu nenadejano klonili v Stožicah. Brez tega poraza bi bili tretji v ligi ABA z zmago več kot Budućnost, ki se je spotaknila še v črnogorski bitki z Derbyjem (84:89), in bi še vedreje razpoloženi vstopili v nov peklenski teden. V sredo bodo v evropskem pokalu gostili Umano, s katero so v Benetkah izgubili, v nedeljo še Partizan.



»Tekma v Zadru ni bila tako lahka, kot mogoče kaže končni izid. Po napornem tednu in dveh daljših potovanjih so se nam Dalmatinci dobro upirali do polovice tretje četrtine, nato pa smo zaigrali bolje v obrambi, zadeli nekaj metov in mirno pripeljali tekmo do konca,« je ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.

Tudi peti zaporedni uspeh v regionalnem prvenstvu je bil lahko njegovemu moštvu v poduk, saj je prelahko zapravilo vodstvo s 50:36 in zaostalo s 53:54. Takšen zdrs bi boljši tekmec znal kaznovati, Zadar pa ima premalo kakovostnih adutov in preveč finančnih težav za novo presenečenje. Kljub dobremu metu za tri točke (14:31) in šestim asistencam več (19:13) je imel v zadnji četrtini že 18 točk primanjkljaja, saj so Ljubljančani metali trojke 15:31 (Jacob Pullen 5:7, Yogi Ferrell in Jaka Blažič po 4:7) in precej bolje za dve točki, dobili pa so tudi skok z 42:30 (Zach Auguste 9, Alen Omić in Edo Murić po 8).

Za tretje mesto gre

Cedevita Olimpije je sedmič v regionalni sezoni presegla mejo 90 točk, petič v zadnjih osmih krogih. Edini poraz ob učinku 90+ je doživela konec januarja proti Budućnosti, ki kljub trem zaporednim porazom ohranja manjšo prednost zaradi izkupička 2:0 v medsebojnih soočenjih in odigrane tekme manj. Ljubljančani bodo do konca rednega dela lige ABA odigrali še pet tekem in se poskusili prebiti na tretjo stopničko, saj bi jim vsaj v teoriji prineslo nekoliko lažje delo v dodatnem dvoboju s šestim na lestvici za preboj v polfinale končnice in v njem spopad z drugouvrščenim; bodisi s Partizanom bodisi s Crveno zvezdo, ki sta si že zagotovila neposredno mesto v izločilnih bitkah najboljše četverice.​

Dončić 50 ob dveh porazih Šele drugič v koledarskem letu 2022 so košarkarji Dallasa klonili na dveh tekmah zapovrstjo v ligi NBA. Le 24 ur po porazu v Philadelphii s 101:111 (Luka Dončić 17 točk z metom iz igre 5:20) so izgubili še v Charlottu s 108:129 (Dončić 37 z metom 13:20, za tri 8:12). »Luka je prišel na tekmo, drugi naši igralci niso,« je ocenil trener Jason Kidd.

Stožiška zasedba z izkupičkom 14:7 vendarle zaostaja za lansko bero v uvodnih 21 krogih lige ABA (16:5), še nekoliko bolj pa Krka, ki je po domačem polomu proti FMP (60:93) pri iztržku 4:17, lani je bila pri 7:14. Junak minulega konca tedna je bil Mornarjev branilec Vladimir Mihailović, ki je ob zmagi na gostovanju pri Megi s 83:70 dosegel 46 točk (ob 7 skokih in 6 asistencah), kar je nov rekord lige ABA. Za točko je prekosil dosežek Milana Gurovića s tekme Crvena zvezda: FMP iz leta 2006. Vrstni red: Partizan 19:3, Crvena zvezda 18:2, Budućnost 14:6, Cedevita Olimpija 14:7, FMP 12:9, Igokea 12:10, Derby 10:12, Cibona 9:11, Borac 8:12, Mornar 8:13, Mega 8:14, Zadar 7:14, Split in Krka po 4:17.