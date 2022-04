Zlato-sončno na plezalni strani Alp

Kitajska ima množično kakovost v namiznem tenisu, Slovenija v ... seveda kolesarstvu, še kaj bi se našlo, a zdaj ne poustvarjajmo nove enciklopedije. Dežela na plezalni strani Alp je seveda velesila v športnem plezanju! Konec tedna se s preizkušnjo v balvanih v švicarskem Meiringenu odpre nova sezona svetovnega pokala, ki bo slovenski vrh, glede prizorišč namreč, imela 2. in 3. septembra v Kopru, ko se bo elita po kakovostni teži merila v težavnosti.

Res so težki ti favoriti! Bo pa letos sredi avgusta tudi evropsko prvenstvo (težavnost, balvani, hitrost) na münchenski umetni steni. Janja Garnbret je lani na olimpijskih igrah v Tokiu z zlatim odličjem v kombinaciji pritisnila še piko na i svoji karieri. Piko na i? Resda, a še vedno denimo nima posamičnega zlata z EP, se pravi v balvanih ali težavnosti, leta 2017 je bila starocelinska šampionka v kombinaciji.

»Z odličjem na olimpijskih igrah sem dosegla to, o čemer sem sanjala. Letos je nov izziv, evropsko prvenstvo, cilji so kot vsako leto zelo visoki, sem pripravljena in motivirana za nov korak. V lanski sezoni sem se denimo veliko tudi naučila o sebi, treningu, največja izkušnja, tudi za naprej, pa je bil gotovo olimpijski nastop,« želi Korošica tudi na stari celini opraviti skok naprej. Mia Krampl si je na lanskem SP v Moskvi priplezala srebro v seštevku vseh disciplin, Tokio pa se ni izšel po željah.

»Lanska sezona je bila nekaj posebnega, dobila sem tudi drugačen vpogled v lastno plezanje. Zaradi OI sem namreč ob hitrosti več časa posvetila tudi balvanom. Cilj za naprej pa je pokazati, česa sem resnično zmožna,« je omenila Kramplova.

Koronanadloga

Lučka Rakovec prav tako kot Kramplova čaka na začetek globalnih bojev v svoji paradni disciplini težavnostnem plezanju, začnejo se sicer šele konec junija v Innsbrucku. »Motivacija je zagotovo visoka. Rezultatsko želim postaviti piko na i tudi v finalih. Balvanskemu plezanju sem posvetila več časa, pripravljenost v slednjem se izboljšuje,« želi višje, na steni in na stopničkah, evropska prvakinja v težavnosti iz leta 2019. Dame so imele prednost, zdaj še gospodje.

Jernej Kruder je starocelinski prvak v balvanih in tudi nekdanji skupni zmagovalec balvanskega dela svetovnega pokala. »Lanska sezona ni bila po mojih željah. Prestavljanje tekem zaradi koronavirusa mi je prevečkrat premešalo načrte za priprave. Tudi glede samozavesti sem letos na višji ravni. S cilji še ne merim nikamor, tudi ne morem reči, da grem na EP branit naslov evropskega prvaka. Plezal bom po najboljših močeh,« so bile njegove misli. Luka Potočar pa je lani na svetovnem prvenstvu s srebrom v težavnosti Sloveniji priplezal premierno moško mundialsko kolajno v tej disciplini.

»V lanski sezoni so mi zagotovo pomagale izkušnje, ki sem si jih že nekaj let nabiral pri članih. Tudi telesna pripravljenost je iz leta v leto boljša. Letos bi si želel še izboljšati rezultate iz lanske sezone, sicer bo to težko, a seveda bom poskusil,« je nabrušen 20-letnik.