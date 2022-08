Zlatko Zahović ve, kako naprej

Slovenski nogometni prvaki Mariborčani so poletno evropsko avanturo zapeljali do odločilnega trenutka: do današnje povratne tekme 4. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V Romuniji bodo proti tamkajšnjemu prvaku Cluju (19.00) lovili svojo prvo evropsko jesen v najmlajšem evropskem klubskem tekmovanju. Rezultatsko izhodišče 0:0 je ugodno, nagrada za preboj v skupinski del pa zelo privlačna, 2,94 milijona evrov in še vsaj trije evropski spektakli v Ljudskem vrtu. Kljub krizi je bil prvi cilj, preboj do playoffa, izpolnjen.

Drugi je blizu, a hkrati tudi zelo, zelo daleč. Toda Mariborčani so pod taktirko novega trenerja Damirja Krznarja v prvem dvoboju v Ljudskem vrtu tudi močno oslabljeni ohranili živo glavo in breme pritiska prenesli na tekmečeve hrbte. Po treh skupinskih tekmovanjih v ligi prvakov in evropski ligi bodo Mariborčani lovili že sedmo evropsko jesen v obdobju samostojne Slovenije.

»To je tekma za Evropo. Maribor vedno meri na evropske tekme in lepo bi bilo, če bi jih znova gostili jeseni,« je dal vedeti 50-letni gasilec Krznar. Pred poldrugim letom je matiral velikega Joseja Mourinha. V svoji prvi tekmi na Dinamovem trenerskem stolčku je hrvaški prvak v osmini finala evropske lige izločil Tottenham. V Londonu je izgubil z 0:2, v Zagrebu pa uprizoril senzacionalni zasuk in s tremi goli Mislava Oršića, nekoč tudi igralca Celja, nokavtiral Londončane.

Brezzobi tekmeci

Trener ve, kako naj bi se vedli in držali v pasti za odtenek boljšega tekmeca, toda tudi ne najboljšega v formi. Slabši del moštva, kar je odlično opazil nekdanji športni direktor Maribora Zlatko Zahović, zaradi česar je tudi ocenil, da imajo vijolični lepo priložnost za evropsko jesen, je napad. Je nekonkreten in brezzob. Podobno kot je mariborski, v sedmih evropskih tekmah je edina gola zabil Roko Baturina. Kako pa razmišljajo igralci? »Izhajati moramo iz prve tekme, gola ne smemo prejeti, v napadu pa biti bolj odločni,« je povedal Jan Repas.

Krznar je napadalni taktični vidik konkretiziral z naslednjimi besedami: »Pogumnejši, konkretnejši in iskati gol.« Razlogov za optimizem za senzacijo na stadionu dr. Constatina Radulescuja (zmogljivost 22.000 gledalcev) prav gotovo ne manjka. Enega izpostavlja isti tekmec, Mariborčani so beloruskega šampiona Šahtjorja v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločili s skupnim izidom 2:0, Cluj ga je v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo z 1:0. Tudi novejša zgodovina, šteta od Zahovićevega prihoda, Mariborčanom še zdaleč ne zapira vrat napredovanja. Na zadnji oviri za preboj v skupinski del tekmovanja so bili Mariborčani uspešnejši petkrat ('11, '12, '13, '14, '17), štirikrat so potegnili krajši konec ('09, '10, '16, '19).