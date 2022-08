Zlati junaki morajo pozabiti na vse zmage

Slovenski košarkarji so se sprehodili skozi pripravljalno obdobje s teniškim izkupičkom 6:0, s katerim so lahko zelo zadovoljni. Zaradi bogatih izkušenj pa vedo, da kaže ogrevalne izide vzeti z veliko rezerve, saj so tekmovalni dvoboji nekaj povsem drugega.

Prvi jih čaka že v četrtek v Celju proti Estoniji ob nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, pred začetkom evropskega prvenstva pa se bodo v nedeljo spopadli še z Nemčijo v Münchnu. Slovenski reprezentanti se zelo dobro poznajo, kar jim omogoča nekoliko več prožnosti pri uigravanju. Skupaj so se kalili v mladih selekcijah in klubih, brata Goran in Zoran Dragić, Edo Murić in Luka Rupnik so igrali že na EP 2011, na domačem eurobasketu 2013 se jim je pridružil Jaka Blažič, na SP leto dni pozneje še Klemen Prepelič in Aleksej Nikolić.

Ob trdnem okostju moštva je bilo lažje vsem, ki so se vključili pozneje, najlažje seveda Luki Dončiću, saj bi lahko zaradi svoje božanske nadarjenosti imenitno sodeloval na parketu tudi z ulično svetilko. V minulih treh tednih si je lahko Aleksander Sekulić privoščil celo takšno razkošje, da je ob zmagah nad Nizozemsko, Črno goro, Turčijo, Ukrajino, Srbijo in Hrvaško, torej nad šestimi udeleženci letošnjega EP, v seštevku poslal Dončića v ogenj za pičlih 73 minut, Gorana Dragića zgolj za 52.

A očitno sta že z roba igrišča prezrcalila na dejavne košarkarje nevidno energijo in samozavest. V teh trenutkih so nas spomnili na veliki finale 2017 s Srbijo, v katerem so delo dokončali nadomestni junaki, saj je njihov kapetan omagal v krčih, čudežni slovenski deček pa sredi tretje četrtine obsedel na klopi s poškodovanim gležnjem.

Pred EP 2017 trije porazi

Pripravljalna bera 6:0 proti vse prej kot naivnim tekmecem je celo najboljša doslej tik pred velikim tekmovanjem. Naši košarkarji so ostali neporaženi tudi pred lanskimi olimpijskimi igrami, toda pred potjo v Tokio so odigrali le dve tekmi s Hrvaško, bistveno slabšo, kot je bila v nedeljo v Stožicah. Pred EP 2017 je Slovenija doživela tri poraze v devetih dvobojih (proti Hrvaški, Izraelu in Turčiji), pred domačim eurobasketom 2013 je bil iztržek 10:2, pred SP 2010 celo negativen – 6:9.

»Dosedanji rezultati ne pomenijo veliko, čeprav so zmage po tesnih končnicah dokaz naše nepopustljivosti. Imamo potrebno širino, fantje, ki so že dolgo del reprezentance, vedno znova unovčijo svoje izkušnje. Zdaj se moramo osredotočiti na dve pomembni tekmi v kvalifikacijah za SP, šele v nedeljo zvečer bomo začeli razmišljati o EP,« se strinja Vlatko Čančar pred svojim drugim prvenstvom stare celine.

Spomniti se kaže tudi, da je pred Slovenijo zaradi dveh februarskih porazov s Finsko še dolga pot do SP. Vrstni red v skupini J pred zadnjimi šestimi krogi je Nemčija in Finska po 5:1, Slovenija 4:2, Izrael 3:3, Švedska in Estonija po 2:4. Na svetovno prvenstvo, ki ga bodo skupaj priredili Filipini, Indonezija in Japonska, se bo uvrstilo 12 evropskih reprezentanc, torej prve tri iz vsake skupine.