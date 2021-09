Zlati Garnbretovi še Zlato polje

Janja Garnbret je po olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je postala prva olimpijska zmagovalka v športnem plezanju, zmagala tudi na prvi poolimpijski tekmi svetovnega pokala v težavnosti. In to na domači preizkušnji v dvorani Zlato polje v Kranju. To je bila še njena druga zmaga v gorenjski prestolnici, v Kranju ji je to prvič uspelo leta 2017. Za popoln slovenski večer je pri fantih z 2. mestom poskrbel Jeseničan Luka Potočar, ki si je priplezal svoje prve stopničke v svetovnem pokalu. Zmagal je Japonec Masahiro Higuči, tretji je bil Nemec Sebastian Halanke. Domen Škofic je končal na četrtem mestu, Milan Preskar pa je v svojem prvem finalu na tekmah najvišje ravni osvojil sedmo mesto. Garnbretova je vpisala 31. zmago v svetovnem pokalu, 18. v disciplini težavnost.



»Ne vem, nimam pojma,« Garnbretova ni mogla pojasniti, kako ji je po Tokiu uspelo zmagati še v Kranju, čeprav je po OI tožila, da je imela težave z motivacijo. »Morebiti sem si v dveh tednih, ko nisem plezala, malo spucala glavo. Ker če bi silila v trening, bi morebiti bilo slabše. Ne vem. Poslušala sem sebe. Zadnja dva treninga pred tekmo sta bila res dobra, res sem uživala, tudi motivacija se je vrnila in sem vesela, da mi je to uspelo prenesti na tekmo,« je še pojasnila. V finalu je bila druga Čehjun Seo iz Južne Koreje, tretja Natalia Grossman iz ZDA.

Slišala publiko

»V Kranju mi je bilo vedno težko plezati. Domača publika je tista, ki ti da energijo, en odstotek, ki ti manjka do zmage, po drugi strani pa je še nekaj dodatnega pritiska, hočeš pokazati, kaj zmoreš, hočeš zmagati,« je nadaljevala. »Pred tekmo me je malce stisnilo, ko sem pomislila na leto 2019, ko sem končala že v polfinalu. Sem pa tokrat uživala vse od starta, plezala, kot da ne bi bilo nikjer nobenega, pa slišala sem publiko, res fajn,« je pristavila najboljša plezalka na svetu.



»Ta zmaga mi ogromno pomeni, tega sploh ne znam opisati. V Kranju sem zmagala že leta 2017 in potem nisem bila več tako prepričana, ali sploh še lahko zmagam tukaj, ali bom sploh še kdaj zmagala. Pred Kranjem sem se odločala, ali bi šla na tekmo ali ne, ali motivacija bo ali je ne bo. Pa rekla sem si: 'Nočem priti sem, da ne bi še enkrat padla v polfinalu.' Sto in en scenarij sem imela. Sem pa vesela, da sem se odločila za nastop,« je še dejala. V finalu so nastopile tri Slovenke. Vita Lukan in Lučka Rakovec sta končali na petem oziroma šestem mestu. Garnbretova je z zmago osvojila tudi skupni seštevek svetovnega pokala v težavnosti. »Če bi zmagala še skupno, bi bilo to samo pika na i, a sploh nisem razmišljala o tem. Če izpustiš dve tekmi v svetovnem pokalu, si zagotovo že izgubil skupni naslov, sem si mislila. Nisem razmišljala o seštevku, ni mi jasno, kako se je še to zgodilo,« je sklenila Janja Garnbret.



Ima štiri naslove skupne zmagovalke svetovnega pokala (kombinacija, 2016, 2017, 2018, 2019), en naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih (2019) in od letos še štiri naslove zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti (2016, 2017, 2018, 2021).

