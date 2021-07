Zlati Beni bo teden dni brez čolna

Zahvalil se je Petru Kauzerju, ki ga je v ponedeljek pred tekmo bodril z besedami: Pojdi na vse ali pojdi domov.

Naš zlati kanuist

Olimpijskega prvaka v slalomu na divjih vodahje včeraj zjutraj ob vrnitvi v domovino na letališču Jožeta Pučnika pričakala stoglava množica družinskih članov, klubskih prijateljev in navijačev in ga ob zvokih harmonike veselo pozdravljala.Zlati Beni se je na sprejemu, ki sta ga zanj pripravila njegova družina in Kajak kanu klub Tacen, še precej neprespan po dolgem poletu iz Tokia prek Carigrada, dobre volje zahvalil vsem za podporo ob uspehu njegove kariere. Obilico sreče pa je poslal tudi nazaj na Japonsko, kjer sta včeraj do olimpijskega polfinala priveslala njegova reprezentančna kolegain. Skupaj z zbrano množico se je razveselil tudi olimpijskega zmagoslavja34-letni Ljubljančan je na novinarski konferenci med sprejemom povedal, da se najbolj veseli srečanja z domačimi in da je medalja poplačilo za več let trdega dela. Zato bo zdaj na vrsti tudi zasluženi počitek, ki ga namerava izkoristiti brez svojega zvestega spremljevalca – kanuja. »Ta bo zdaj vsaj kakšen teden postavljen ob stran. Potem bom pa videl, ali ga bom vzel s seboj na dopust,« je povedal s širokim nasmehom.Savšek je z zbranimi še enkrat podoživel svojo sanjsko vožnjo, s katero si je priveslal večno olimpijsko slavo: »Res mi je uspela prav posebna vožnja. Še nekaj več sem dodal temu, kar sem načrtoval.« Pri tem se ni pozabil zahvaliti Petru Kauzerju, ki ga je v ponedeljek pred tekmo, po neprespani noči, bodril z besedami: Pojdi na vse ali pojdi domov (Go big or go home). »To mi je res dalo motivacijo. Odpeljal sem vožnjo kariere,« je še dejal Savšek.Popoldan pa je olimpijskega zmagovalca čakal še veličasten sprejem v Tacnu. Sprehodil se je od tacenskega gasilskega doma do gostilne Košir, tam pa so ga pričakali gasilci PGD Tacen in ga častno poškropili z gasilskimi brizgami.