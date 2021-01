Zlata lisica: v finalu tri Slovenke

Marta Bassino vodi v prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark za 57. Zlato lisico. Italijanka je kot šesta na startu za 27 stotink sekunde prehitela do takrat vodilno Švicarko Michelle Gisin. Tretja je Slovakinja Petra Vlhova z zaostankom 51 stotink sekunde. V finalu bodo tri Slovenke Meta Hrovat, Neja Dvornik in Tina Robnik.



Gisinova je s številko ena odprla četrti veleslalom sezone na ledeni progi v Podkorenu. Njen čas je bil najhitrejši le do nastopa Bassinove (1:04,15), ki je za 27 stotink sekunde izboljšala čas Švicarke. Bassinova je zmagala na prvih dveh veleslalomih v sezoni.



Prvi slovenski nastop je bil s številko 11, ki jo nosi domačinka iz Podkorena Meta Hrovat. Hrovatova je za vodilno zaostala 1,63 sekunde za sedmi čas ob prihodu v cilj. Na lanski Zlati lisici, ki je bila prav tako v Kranjski Gori, a v povsem drugačnih razmerah, je osvojila tretje mesto.



Hrovatovo sta v nadaljevanju na zelo dobro utrjeni progi prehiteli še tekmovalki s številkama 27 in 25 Američanka Nina O'Brien (+1,38) in Avstrijka Ramona Siebenhofer (+1,39) na sedmem in osmem mestu.



Američanka Mikaela Shiffrin, ki je dobila tretji veleslalom v tej sezoni, je trenutno četrta z zaostankom 54 stotink sekunde.



Vodilna v veleslalomskem seštevku sezone Federica Brignone na šestem mestu prva zaostaja več kot sekundo za vodilno (+1,04). Pred njo se je na trenutno peto mesto uvrstila Francozinja Tessa Worley (+0,85).



Od slovenske šesterice na startu so si drugo vožnjo priborile tri tekmovalke.



Zelo dobro je nastopila Neja Dvornik, ki si je svoj prvi veleslalomski finale privozila s startno številko 56. Dvornikova je z zaostankom 3,01 sekunde skočila na 24. mesto in ga ni izpustila več iz rok.



Tina Robnik, ki je lani na Zlati lisici s šestim mestom osvojila svoj najboljši veleslalomski dosežek, je imela s startno številko 20 boljše izhodišče, a ga ni v celoti izkoristila. Zaostanek Robnikove je znašal 3,65 sekunde. Ob prihodu v cilj je bila 17. Finale pa ujela za las na 30. mestu.



Andreja Slokar, 63. na startu, je bila na koncu 32. (+3,80). Drugo vožnjo je zgrešila za 15 stotink sekunde.



Iz najboljše trideseterice je izpadla lani 14. na tej strmini Ana Bucik na 39. mestu (+4,38). Brez finala je ostala tudi Ilka Štuhec na 40. mestu (+4,42), nastopila pa je na svojem prvem veleslalomu v dveh letih.



Finalna vožnja bo ob 14. uri.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: