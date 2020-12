Zlata lisica bo, načrta B ni

Zlata lisica bo, in če gre soditi po prvi vožnji včeraj odpadlega veleslaloma v Semmeringu, bodo slovenske lisičke imele sredi januarja pomembno vlogo na Mariborskem Pohorju. Tri so se uvrstile v finale, ki pa je zaradi premočnega vetra odpadel. Tako kot superveleslalom za moške v Bormiu. V Semmeringu je bila na prvi progi najhitrejša Slovakinja Petra Vlhova, vodilna v svetovnem pokalu, pred Marto Bassino, Michelle Gisin in Mikaelo Shiffrin. Tina Robnik je bila zelo dobra na 10. mestu, Meta Hrovat 16. in Ana Bucik 20.



Toda popoldne se je veter okrepil in po dveh prestavitvah je tekma odpadla. Veter je bil tako močan, da je dvigoval reklamne napise in zibal kabine nihalke. Kmalu je bilo jasno, da za varnost tekmovalk ne bi bilo dovolj poskrbljeno. Danes naj bi izvedli slalom, usoda veleslaloma še ni znana. V Bormiu pa so zaradi slabega vremena odpovedali moški superveleslalom, ki ga nameravajo izpeljati danes, če bodo razmere boljše. Sredin rezervni termin pa bodo zapolnili z moškim smukom. V Bormiu so trije Slovenci, Martin Čater, Miha Hrobat in Boštjan Kline.

Brez gledalcev pod Pohorjem

Bolj spodbudne novice prihajajo iz Maribora. Organizatorji tekmovanja alpskih smučark za 57. Zlato lisico, ki bo 16. in 17. januarja, zaradi ugodnih snežnih razmer tokrat ne razmišljajo o načrtu B oziroma selitvi v Kranjsko Goro.



Za zdaj kljub epidemiji koronavirusa vse poteka po začrtani poti. Tekmovanje bo sicer brez gledalcev in spremljevalnega dogajanja. Snežna kontrola bo 7. januarja, ko bo pohorsko strmino ocenil kontrolor Markus Mayr. Na Pohorju zasneževanje poteka v skladu z vremenskimi razmerami. »Start veleslaloma je v 90 odstotkih končan. Od starta veleslaloma do tistega slalomskega smo na 70 odstotkih, v spodnjem delu pa nam manjka 20 do 30 odstotkov, da zadostimo normativom FIS,« je povedal generalni sekretar organizacijskega odbora 57. Zlate lisice Srečko Vilar.



Za popolno sliko potrebujejo še dva hladna dneva, da bi Pohorje po celotni veleslalomski stezi zasnežili do predpisanih 40 cm snežne odeje. Snega bo dovolj, tudi če ne bo več snežilo, dolgoročna vremenska napoved je spodbudna. Tekma bo organizirana zelo strogo s tremi mehurčki. Kot je pojasnil Vilar, bo prvi mehurček rdeč, v njem bo 278 oseb. Med njimi bo 89 tekmovalk za oba predvidena veleslaloma. Skupaj s strokovnim osebjem bo v Mariboru v različnih hotelih, ki bodo vrata odprli zgolj za tekme svetovnega pokala, nastanjenih 184 oseb, drugih 94 je del organizacijskega odbora in predstavnikov FIS. V drugem mehurčku bodo predstavniki medijev, v tretjem pa vsi preostali. Vsi bodo morali predložiti negativen test ob prihodu v Maribor.