Navzočnost v Areni Ferenca Puskasa na sklepnem derbiju uvodnega dela eura 2020 med Francijo in Portugalsko me je vrnila v čase pred pandemijo, ko so tribune pokale po šivih ob številnih množicah občudovalcev te čudovite in povsod po svetu prepoznavne športne igre. Že dolgo je znano, da je za to evropsko prvenstvo le Madžarska brez omejitev odprla dveri svojega največjega stadiona, precepljenost v državi je že dolgo marsikomu za zgled, sproščenost v že tako prav privlačni metropoli ob Donavi botruje zavidanju nekaterih prirediteljev drugod po Evropi. In ne le da so v naši vzhodni soseščini omog...