Kot John McClane v filmski seriji Umri pokončno, se bodo Diego Simeone in njegovi borci iz Atletica z Janom Oblakom na čelu postavili po robu zvezdniški zasedbi Real Madrida v najbolj vznemirljivi poslastici osmine finala nogometne lige prvakov. Lahko ljudski klub premaga kraljevskega in mu prepreči osvojitev šestnajstega naslova evropskega prvaka? Sodeč po zadnjih predstavah v la ligi je odgovor pritrdilen, toda na tej stopnji že igra vlogo tudi zgodovina, česar se zaveda tudi argentinski trener. Zavedamo se svojih prednosti in želimo jih maksimalno izkoristiti ter Real udariti tam, kjer naj...