Žiga Jelar: Ko je že mislil, da je izpolnil kvoto poškodb ...

Slab začetek, sijajen konec. Tako bi na kratko najlažje opisali prejšnjo sezono smučarskega skakalca Žige Jelarja. Potem ko je pred letom dni zbolel za novim koronavirusom, ki ga je za debel mesec oddaljil od skakalnic, se je v karavano vrnil za novoletno turnejo, na kateri mu sprva ni šlo po načrtih. Slabemu startu sta sledila boljše nadaljevanje in odličen finiš, ki ga je kronal z malim kristalnim globusom za skupno zmago v posebnem seštevku poletov.

Ko je že mislil, da je izpolnil kvoto, kar zadeva bolezni in poškodbe, si je letos poleti poškodoval še gleženj oziroma kito na stopalnem loku.

»Zanimivo, da se mi to ni zgodilo na skakalnici, temveč doma na marmornati stopnici, na kateri mi je spodrsnilo z natikači. Zares butasto?! Na srečo poškodba ni bila hujša,« si je oddahnil Jelar in se na glas zamislil: »Očitno se mi morajo dogajati takšne stvari, da sem potem še močnejši in lahko dosegam vrhunske rezultate. Življenje me nenehno uči, da se je treba vseskozi boriti – tudi sam s seboj.«

Kmalu po tistem, ko se je poškodoval, je že spet skakal. »Vrnitev je bila verjetno prenagla, zaradi česar se je rana znova malce vnela. Po nasvetu zdravnikov sem nato stopil korak nazaj in začel spet počasi stopnjevati napore, da se ne bi stanje poslabšalo. Nisem želel ponoviti napake izpred treh let, ko se je okrevanje po poškodbi kolena zavleklo vse do januarja in je bilo potem sezone hitro konec. Pomembno je bilo, da tokrat pri rehabilitaciji nisem prehiteval dogodkov in da sem zacelil rano,« je razložil skakalec kranjskega Triglava in pristavil, da je gleženj zdaj pri 90, 95 odstotkih. Občasno mu še oteče, zato pazi, da ne pretirava s (po)skoki.

V načrtih ima tudi koncert

Na skakalnico se je vrnil pred desetimi dnevi. »Zdaj zavzeto preizkušam opremo in poskušam nadomestiti, kar sem zamudil v mesecu dni. Malce je še negotovosti tudi glede tekmovalnih dresov oziroma glede tega, kaj je še dovoljeno in kaj ne. Drugače pa je moja pripravljenost pri približno 70 odstotkih tiste, ki bi si jo želel imeti. Potrebujem še en konec tedna umirjenih skokov, pa bom tam, kjer bi rad bil,« je svojo trenutno formo ocenil Žiga in glede nastopa na uvodni postaji nove sezone svetovnega pokala v Visli, kjer bodo že naslednji petek na sporedu kvalifikacije, odvrnil. »Bomo videli, kako bo Robi (Hrgota) izbral ekipo ...«

Poolimpijska sezona bo zelo dolga. »Zelo zgodaj se bo začela in pozno končala. A po mojem zaradi tega ne bi smel imeti večjih preglavic. Ko enkrat padeš v ritem, greš iz enega vikenda v drugega, od enega vrhunca do drugega ... Najpomembneje je, da se – če se ti kje zatakne – ne ustavljaš, ampak da vztrajaš ter verjameš vase in v to, kar si počel v pripravljalnem obdobju,« je pojasnil in se strinjal, da bo planiško svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju zagotovo glavni vrhunec prihajajoče zime.

»Šel bom postopoma: najprej bi rad potipal in preveril, kje sem, nato se bom potrudil tako stopnjevati svoje skoke, da bi se na novoletni turneji potegoval za visoke uvrstitve,« je razgrnil svoje načrte najboljši letalec na smučeh v prejšnji zimi, ki je poleti posnel glasbeni album. Ko bo napočil čas, bo predstavil videospot in zgoščenko. »Kdaj se bo to zgodilo, še ne vem, lahko pozimi ali pa po sezoni, ko načrtujem tudi koncert. Toda o tem trenutno ne razmišljam. Glasba zdaj počiva, sam sem z mislimi povsem pri skokih,« je sklenil Jelar, ki je v soboto praznoval 25. rojstni dan.