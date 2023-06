Žiga Jelar: do odra ima tako spoštljiv odnos kot do letalnice

Žiga Jelar se zelo veseli današnjega večera. A ne zaradi kakšne tekme na kateri od skakalnic, temveč zavoljo prvega samostojnega koncerta, ki ga bo imel drevi na gradu Khislstein v Kranju. O njem, pripravah za novo sezono in Primožu Rogliču je 25-letni Besničan spregovoril tudi za Slovenske novice.

Kako ste načrtovali priprave?

»Najprej so pred nami evropske igre v Krakovu oziroma Zakopanah, ki močno posegajo v poletno pripravljalno obdobje. Zaradi tega bomo uvodni del tekem za veliko nagrado izpustili. V tem obdobju je najpomembneje, da se dobro pripravimo tako telesno kot tudi tehnično in da se spet uskladimo z opremo. Zdajšnji treningi so temelj za vso sezono. Zares so naporni, takšni, da se zdivjaš in daš iz sebe vse frustracije.«

Kako gledate na te igre?

»Ne znam si predstavljati, kako bo to videti. Ko se pogovarjam s kolegi, nam je vsem čudno, da bomo na istem tekmovanju skupaj z atleti in drugimi letnimi športniki. A bo treba to odmisliti in se pripraviti enako kot za vsako večje zimsko tekmovanje. Na sleherno prireditev pa je treba gledati kakor na nadaljnjo odskočno desko na športni poti. Zato se veselim teh iger, lepo je, da so nas vzeli zraven, ni pa mi všeč, da so že konec junija.«

Še prej (drevi) pa vas čaka večji glasbeni izziv. Imate kaj treme pred prvim samostojnim koncertom?

»Moram reči, da niti ne. Že lani, ko sem v Stožicah nastopil na koncertu Jana Plestenjaka, s tem nisem imel večjih težav. No, malo treme že mora biti, da imaš določeno spoštovanje do tega – tako kot tudi na letalnici.«

Mar ima dan dovolj ur za vse, kar počnete?

»Ima, saj nisem za vse sam. Obveznosti sem si razdelil tako, da niso na kupu, poleg tega sem vključil določene ljudi, ki mi pomagajo. Moram reči, da sem se veliko naučil, kaj vse zahteva organizacija takšnega koncerta.«

Kdo vse bo še nastopil na njem? Kakšno je zanimanje zanj?

»Če sem iskren, sem presenečen, kako hitro sta pošla uvodna dva paketa vstopnic. Na odru bodo sicer ob meni stali vrhunski glasbeniki, poleg tega se mi bo pridružilo več znanih gostov, med njimi Jan Plestenjak, Žan Serčič, Rok Ferengja, Grega Skočir, Ansambel Saša Avsenika, Bojan Cvjetićanin. Resnično sem vesel, da so se odzvali mojemu vabilu, da so me sprejeli in mi pomagajo pri izvedbi. To bo spet en velik korak za mojo dušo.«

Koliko pesmi boste zaigrali?

»Kar 26 plus dodatek. Ko smo videli seznam pesmi, smo se vprašali: 'Do kdaj pa bomo na odru?' Še dobro, da je za mano mesec dni kondicijskih treningov (smeh).«

Kakšno je zdaj vaše počutje po marčevski bakterijski okužbi?

»Aprila sem imel še težave z utrujenostjo, zdaj pa težav ni več. Počutim se izvrstno, prve treninge sem pričakal dobro telesno pripravljen, kar mi vliva veliko motivacije.«

Ali ste minulo soboto tudi spodbujali Primoža Rogliča na poti do zmage v vožnji na čas na Svetih Višarjih?

»Moral bi iti, a mi je potem zmanjkalo časa. Ko sem spoznal, da mi ne bo zneslo, sem si rekel, da imam lahko kakšno popoldne tudi zase. Zato sem si prižgal televizijski sprejemnik in navijal za Primoža, za katerega sem res vesel, da mu je uspelo. Velikokrat mu je bilo težko, večkrat se mu je sesul svet, pa je vztrajal. Še zdaj se mu je snela veriga, pa je še vseeno letel kot utrgan. Ne bom pozabil, kako smo šli, ko je bil glavni trener še stric Matjaž Zupan, z družino na dopust, kjer so imeli skakalci kondicijske priprave. In takrat sta se prav Primož in Mitja Mežnar najbolj ukvarjala z nami otroci. Že tedaj je Roglič naredil name vtis s svojim čutom za druge ljudi. Resnično je velik človek.«