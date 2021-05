Zidanškova od danes pred Hercogovo

Prvi majski konec tedna med moško teniško karavano ni ponudil kakšne posebej omembe velike zgodbe, toda obenem sedanje odštevanje do prihajajočih spektakularnih predstav iz serije Masters 1000 v Madridu in pozneje v Rimu napoveduje imenitne dneve kot odskočno desko za drugi turnir sezone grand slama v Parizu (od 30. maja do 13. junija).



S slovenskega zornega kota pa je zdaj vsekakor v središču pozornosti Tamara Zidanšek, ki bo od današnjega dne naša vodilna igralka na prestižni lestvici WTA. Konjičanka se je resda od madridskega turnirja poslovila v 2. krogu, toda njen nastop proti vodilni igralki sveta, Avstralki Ashleigh Barty, napoveduje, da bi prav kmalu lahko uprizorila podvig z zmago proti kateri od najboljših na svetu.



Tokrat je omenjeno št. 1 svetovne lestvice mučila dve uri, ob koncu se je favoritinja veselila zmage s 6:4, 1:6, 6:3, toda po zaslugi zadnjih dosežkov bo Tamara danes skočila z 80. mesta na 75. svetovne lestvice in prvič po slabih dveh letih prevzela vodstvo med slovenskimi igralkami: doslej najboljša, Mariborčanka Polona Hercog, bo namreč poslej na 78. mestu.

Čas Đokovića za zlato

Po uvodnem grand slamu sezone v Melbournu, kjer je Novak Đoković osvojil že 9. svojo lovoriko na tem prestižnem turnirju, teniška javnost nestrpno čaka nadaljevanje sezone in napovedan lov srbskega zvezdnika za Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom: oba imata namreč po 20 osvojenih turnirjev za grand slam, Beograjčan, ki bo čez slabe tri tedne, 22. t. m, praznoval 34. rojstni dan, ima dva manj.



Toda vsaj toliko, kot si želi to izenačenje z velikima tekmecema, sanja tudi o olimpijski zlati kolajni. To namreč v svoji izjemni zbirki še pogreša, Nadal jo je osvojil v Pekingu 2008, prav tam pa je bil skupaj z rojakom Stanom Wawrinko med dvojicami najboljši Federer. In prav te igre so bile doslej najuspešnejše tudi za Đokovića – osvojil je doslej svojo edino olimpijsko kolajno, in sicer bronasto.



Zato je letošnji Tokio zanj posebej podčrtan. Ta vodilni igralec sveta naj bi ob koncu jeseni nastopil na enem od Sloveniji najbližjih prizorišč. Turnir Davisovega pokala bo namreč v Innsbrucku, na Tirolskem bosta med 25. novembrom in 5. decembrom dve skupini, domača izbrana vrsta se bo pomerila s Srbijo in z Nemčijo. Prireditelji napovedujejo spektakel najvišjega razreda, upajo kajpak tudi na navzočnost občinstva, poleg domačega asa Dominica Thiema bo predvidoma tudi Đoković pritegnil posebno pozornost. In podobno bi jo pri nemški vrsti Alexander Zverev, toda v zadnjih dneh močno odmevajo besede 24-letnika iz Hamburga, da mu je za Davisov pokal figo mar!



»Tradicije, dolge 120 ali 130 let, ne smeš uničiti z denarjem,« je dejal in s prstom pokazal na Barcelonino nogometno legendo Gerarda Piqueja. Svetovni prvak z mundiala v Južni Afriki 2010 je namreč postal promotor družbe Kosmos, ki je za tri milijarde evrov kupila znamko Davisovega pokala. Zverev to primerja s spodletelim poskusom nogometne superlige in zato si ne želi sodelovati v takšnem tekmovanju.

