Zgodovinsko leto za Slovenijo: ko zmaga na Touru ali prva peterka v NBA ni dovolj

Slovenija kolesarska velesila

Prvi duel je na Krvavcu dobil Primož Roglič, Tadej Pogačar mu je vrnil v kronometru na Pokljuki. FOTO: Jure Eržen, Delo

Košarkarske sanje v mehurčku

Vedno novi junaki

Pretresljivo slovo

REUTERS Odšel je legendarni Argentinec. FOTO: Ciro Luca, Reuters

Končali so kariero

Pandemija koronavirusa je močno zaznamovala tudi vrhunski šport, vseeno pa je bilo leto 2020 za Slovenijo zgodovinsko. Najbolj je bilo v ospredju kolesarstvo. Še vedno se zdi skoraj neverjetno, ko pomislimo, da sta siinpovsem podredila svetovni vrh.A še preden je udarila korona, smo uživali v nekaj »klasičnih« slovenskih uspehih. V januarju je navduševala predvsem smučarska tekačica, ki je Tour de Ski končala kot najboljša sprinterka . V ekipnih športnih pa je na evropskem prvenstvu navduševala moška rokometna reprezentanca, ki je končala na četrtem mestu . Po porazu v polfinalu proti Španiji je v tekmi za bronasto medaljo klonila proti Norveški.je bil izbran v idealno postavo turnirja.Atletinjaje februarja postavila svetovni rekord, ko je na dvoranskem atletskem mitingu svetovne serije v Lievinu s časom 5:47,79 zmagala v teku na 2.000 metrov z zaprekami. V začetku marca pa je nato taktirko športnih dogodkov počasi že prevzel virus. Da je vrag vzel šalo, nam je bilo dokončno jasno, ko so zaradi pandemije odpovedali Pokal Vitranc, podobno usodo je kmalu doživelo tudi svetovno prvenstvo v poletih v Planici, ki so jih nato izvedli decembra. Druga za drugo so panoge ustavljale tekmovanja, dokler ni zavladalo popolno športno zatišje. Evropska nogometna zveza je preložila evropsko nogometno prvenstvo na leto 2021, kmalu pa je padla še ena zgodovinska odločitev o preložitvi poletnih olimpijskih iger v Tokiu . Določili so tudi nov termin od 23. 7. do 8. 8. 2021.V maju, predvsem pa v juniju pa se je vendarle začelo športno prebujanje. Prvi so se s tekmami bundeslige opogumili Nemci, Slovenija pa je v juniju gostila prvo kolesarsko dirko po pandemiji – državno prvenstvo v cestni vožnji.Z vzponom na Krvavec pa se je tudi začela slovenska kolesarska pravljica tega leta. Prvi duel Roglič – Pogačar je dobil starejši Zasavec, a mu je devet let mlajši tekmec iz Komende milo za drago vrnil že v kronometru. Vse to je bila sijajna napoved tudi za mednarodno sezono, ki se je začela z zamudo, a kdo bi si mislil, da bo slovenski dvojec v vrhu slovitega Toura.Roglič je pred dirko v Franciji zmagal na Tour de l'Ain, bil tik pred zmago na kriteriju Dauphine, a v zadnji etapi padel in Tour je zanj nekaj časa celo visel na nitki. A ko se je vendarle pojavil na startu v Nici, sta Slovenca začela svoj šov. Na Touru sta dosegla kar tri dvojne zmage, Roglič je postal prvi Slovenec v zgodovini, ki je oblekel prestižno rumeno majico, Pogačar pa belo za najboljšega mladega kolesarja, pozneje pa še pikčasto za najboljšega hribolazca. Dirka se je razpletla kot prava srhljivka predzadnji dan v odločilnem kronometru, kjer sta Pogačarju uspela veliki met in vožnja kariere, s katero je Rogliču odvzel zmago. Slovenci smo vse skupaj spremljali v šoku in z mešanimi občutki: veseli za enega, a žalostni zaradi drugega.A to še ni bilo vse, kar je prinesla zelo strnjena sezona. Roglič se je v velikem slogu vrnil na enodnevni klasiki Liege–Bastogne–Liege in postal tudi prvi Slovenec s »spomenikom«. To je bila dramatična zmaga, ko je za mišjo dlako na cilji črti ugnal Francoza, ki je proslavljal prekmalu. Pogačar je znova stal ob njem na zmagovalnem odru, bil je tretji. Nato pa je sledila še epska epopeja v Španiji. Kljub ugibanjem, ali njegovo telo še zmore eno tritedensko dirko, je Roglič prišel, videl in ubranil lansko zmago na Vuelti . Z njo je leto znova končal na prvem mestu lestvice UCI, za svoje dosežke pa bil nagrajen tudi s prestižnim zlatim kolesom.Med kolesarsko evforijo so bile oči Slovencem uprte tudi prek Atlantika, kjer se je konec julija v posebnem mehurčku v Disney Worldu v Orlandu po štirih mesecih prekinitve razpletla sezona lige NBA.je z Dallas Mavericks nastope končal v prvem krogu končnice, izločilo jih je moštvo Los Angeles Clippers. Vseeno je mladi slovenski košarkar sezono zaključil s prestižnim priznanjem: postal je del najboljše peterke lige NBA . Vanjo so se uvrstili šein. Dončić je tako spisal novo zgodovinsko poglavje slovenske košarke, saj gre za dosežek, o katerem si pred leti ne bi upali niti sanjati.A sanj ob tem še ni bilo konec. Močno smo stiskali pesti še za, ki se je z moštvom Miami Heat uvrstil v veliki finale lige . Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je doživljal svoj novi razcvet, bil eden najpomembnejših mož ekipe s Floride, a upe na prestižni šampionski prstan mu je nato v finalu hitro prekrižala poškodba. Neizmerno težko mu je bilo moštvo opazovati s klopi in naposled tudi poraz proti ekipi Los Angeles Lakers, ki je naslov osvojila že 17.Tako se je leto že prevesilo v jesen, znova so se zaostrovali ukrepi zaradi novega udara pandemije, vseeno pa se športno kolesje tokrat ni ustavilo. Dobili smo še nekaj novih junakov: motokrosistje četrtič postal svetovni prvak v motokrosu razreda MXGP, boksarkaje osvojila naslov svetovne prvakinje po različici WBC v srednji kategoriji in ubranila naslova po različicah WBF in Wiba. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je kanuistubranil naslov prvaka, zlato medaljo pa osvojil tudi v ekipi zinje bil drugi, prav tako ekipa kanuistk v postaviDecembra smo le dočakali tudi svetovno prvenstvo v poletih v Planici pa tudi vsakoletno razglasitev najboljših športnikov leta. Ne zmagovalec Toura ne član najboljše peterke v NBA, drugič zapored je to postal Primož Roglič, najboljši kolesar sveta. Najboljša športnica je postala tekačica Anamarija Lampič, najboljša ekipa pa moška rokometna reprezentanca.V letu 2020 sta med drugim ta svet zapustili dve sloviti športni imeni. Januarja je svet pretresla velika tragedija : v helikopterski nesreči je s svojo 13-letno hčerko umrl ameriško košarkarNovembra pa je jokala Argentina in z njo ves nogometni svet: poslovil se je za mnoge eden najboljših nogometašev vseh časov . Star je bil 60 let. V zadnjih letih je imel veliko zdravstvenih težav, boril se je tudi z odvisnostjo od drog in alkohola, njegovo življenje pa se je ustavilo ob srčnem zastoju.V Sloveniji pa smo se junija poslovili od prvega športnega funkcionarja , dolgoletnega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije in podpredsednika Mednarodne smučarske zvezeUmrl je po hudi bolezni, star 78 let.V tem čudnem letu 2020 se je za konec kariere odločilo kar nekaj uspešnih slovenskih športnikov. Najbolj sveži upokojenec med njimi je, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, že spomladi so konec kariere objavili tudi tekačiciinter skakalec. Z nogometnih zelenic je odkorakal nekdanji kapetan slovenske reprezentance