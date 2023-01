Zgodovinski uspeh s slovenskim pridihom

Zgodovinski uspeh Alexandrie Loutitt, ki je kot prva kanadska smučarska skakalka okusila slast zmage v svetovnem pokalu, potem ko je bila najboljša na prvi tekmi v Zau na Japonskem, ima tudi slovenski pridih. Kot selektor žensko skakalno vrsto iz Severne Amerike vodi Janko Zwitter, koroški Slovenec iz Zahomca, kot pomočnik pa mu asistira Igor Cuznar, nekdanji vrhunski nordijski kombinatorec iz Kranja.

Loutittova, ki je pred natanko tednom dni upihnila 19. svečko na torti za rojstni dan, si je pot k prvencu med elito tlakovala z najdaljšim skokom dneva (98,5 m), s katerim se je že v uvodni seriji oddaljila od zasledovalk. Krstno zmago v svetovnem pokalu je nato potrdila s tretjim dosežkom finala (95 m). Na koncu je imela 8,5 točke naskoka pred drugouvrščeno avstrijsko nosilko rumene majice Evo Pinkelnig (93,5 m in 94,5 m), ki se je še utrdila na vrhu skupne razvrstitve, na tretjem mestu pa je pristala Evina reprezentančna kolegica Chiara Kreuzer (92,5 m in 92,5 m).

»Skoraj ne morem verjeti, da je to res. Čudovito je pred svojim imenom in priimkom videti št. 1,« je od silne sreče kar žarela 19-letna Kanadčanka, katere podvig je z 11. mestom dopolnila rojakinja Abigail Strate. »Vesela sem tudi zato, ker nisem edina močna Kanadčanka. Naši dosežki dokazujejo, da ta uspeh ni le plod sreče,« je poudarila Loutittova, ki – mimogrede – prijateljuje z izjemno nadarjenim koroškim Slovencem Danielom Tschofenigom, lanskim mladinskim svetovnim prvakom iz Zakopan.

Alexandria je postala včeraj 26. zmagovalka tekme za svetovni pokal. V moški konkurenci se lahko sicer Kanadčani pohvalijo z dvema skakalcema, ki sta se med elito zavihtela na vrh. Kot prvemu je to uspelo Stevu Collinsu, ki je z vso konkurenco opravil leta 1980 v Lahtiju – pri rosnih 15 letih in 362 dneh, s čimer je še zmeraj najmlajši zmagovalec preizkušnje za svetovni pokal. Najuspešnejši tekmovalec iz te države v Severni Ameriki pa je Horst Bulau, ki je med letoma 1981 in 1983 slavil trinajst zmag, s katerimi si na večni lestvici deli 24. mesto z Avstrijcem Arminom Koglerjem in Nemcem Karlom Geigerjem.

V top 10 le Križnarjeva

Med petimi Slovenkami se je na prvi tekmi v Zau najbolje odrezala Nika Križnar (93,5 m in 96 m), ki je pristala na petem mestu. Ema Klinec (90 m in 88,5 m), ki je prejšnji konec tedna v Saporu zablestela z dvema drugima mestoma, je bila tokrat dvanajsta, pet mest pred Niko Prevc (85 m in 88 m), štiri točke pa si je s 27. mestom priskakala tudi Katra Komar (84 m in 83 m). Praznih rok je na 34. mestu ostala Maja Vtič (79,5 m).

Na srednji napravi v Zau bo danes (od 9. ure naprej po našem času) na sporedu premierna preizkušnja dvojic na najvišji ravni, jutri (8.00) pa še druga posamična tekma.