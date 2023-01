Zgodnji poraz Carlsena

Uvodne štiri kroge prvega letošnjega superturnirja v nizozemskem Wijk aan Zeeju je najbolj zaznamoval glavni domači adut Aniš Giri. V dveh partijah z belimi figurami je namreč dosegel dve spektakularni zmagi, s katerima je napovedal zgodnjo kandidaturo za prvo prestižno lovoriko na domačih tleh, ki ji je bil že večkrat zelo blizu, a se mu je do zdaj vselej izmuznila. Giri je najprej v drugem krogu premagal mladega Indijca Gukeša, potem ko je odlično otvoritveno pripravo nadgradil z žrtvijo trdnjave in skakača za neubranljiv napad na nasprotnikovega kralja. Še večji podvig pa je pripravil v četrtem krogu, ko si je priigral skalp svetovnega prvaka Magnusa Carlsena.

Z energično in odločno igro je odprl pozicijo za svoj lovski par, ki mu Carlsenove figure nato niso mogle parirati, in slednji je moral priznati poraz v 35. potezi. To je bila prva zmaga Girija proti Carlsenu v standardnem šahu po natanko 12 letih, ko je slovitega tekmeca prvič spravil na kolena prav na istem prizorišču.

Giriju družbo na vrhu dela zgolj 18-letni Nodirbek Abdusattorov iz Uzbekistana, ki je ob dveh remijih prav tako dosegel dve zmagi. V uvodnem krogu je s črnimi figurami ugnal Madžara Richarda Rapporta, ki nastopa pod romunsko zastavo, v četrtem pa je matiral Iranca Parhama Mahsudluja. Poraz proti Giriju je Carlsena pahnil nazaj na petdesetodstotni izkupiček točk, potem ko mu je ob dveh remijih z belimi figurami s črnimi uspelo ugnati Nemca Vincenta Keymerja.

Šah na stadionu

Veliko pozornosti je deležen tudi nastop Kitajca Ding Lirena, ki se bo aprila v dvoboju za svetovnega prvaka pomeril z Rusom Janom Nepomnjaščim, potem ko se je Carlsen odpovedal nadaljnji obrambi svojega naslova. Ding je v Wijk aan Zeeju udarno začel in v uvodnem krogu s črnimi figurami v velikem slogu ugnal mladega Gukeša. Po dveh remijih v nadaljevanju pa je tudi on v četrtem krogu doživel precej nepričakovan poraz, saj je kljub belim figuram izgubil proti še enemu mlademu Indijcu, Pragnanandi. S svojo prvo zmago po treh remijih je tako slednji potrdil odličen začetek in trenutno skupaj z Američanom Fabianom Caruano za vodilno dvojico zaostaja za zgolj pol točke.

ČRNI NA POTEZI Gukeš– Ding Liren, Wijk aan Zee 2023. S katerim taktičnim udarom je črni prišel do odločilne prednosti? REŠITEV: 1…Txe4! 2.Dxe4 Ld3! 3.De6 (V primeru jemanja 3.Dxd3 beli izgubi damo po 3…Lxf2+ in 4…Txd3.) 3…Dxe6 4.Txe6 Lxf5 s hitro zmago črnega v nadaljevanju.

Po včerajšnjem prvem prostem dnevu se turnir danes nadaljuje z gostovanjem, in sicer bodo peti krog udeleženci odigrali na slovitem stadionu nogometnega kluba Ajax iz Amsterdama, ki nosi ime legendarnega Johana Cruyffa.