Zgodnje vodstvo Vidita

V Wijk aan Zeeju se bo danes nadaljeval prvi letošnji super turnir v šahu. Z uvodnimi štirimi krogi je najbolje opravil indijski velemojster Santoš Gujrati Vidit, ki je edini zbral tri točke. Najprej je z belimi figurami proti Američanu Samu Shanklandu v najdaljši partiji prvega kroga stopnjeval pozicijsko prednost in jo v končnici suvereno unovčil.

Črni na potezi Grandelius - Rapport, Wijk aan Zee 2022. Kako je črni spektakularno izpeljal odločilni napad na belega kralja? REŠITEV: 1…Th1!! 2.Tg1 (2.Dxh1 Dc3) 2…Txg1 3.Dxg1 Dc3 in pred neubranljivim matom se je beli vdal.

V 3. krogu je v eni od najzanimivejših partij s črnimi figurami ugnal še Rusa Danila Dubova, ki je ostal zvest svojemu slovesu, saj je otvoritev odigral originalno in agresivno. Z nizom žrtev je resno ogrožal črnega kralja v središču šahovnice, a je Vidit njegovim grožnjam uspešno pariral. Prelomni trenutek se je zgodil v 32. potezi, ko se je Dubov namesto za remi s ponavljanjem potez odločil za neosnovano nadaljevanje lova na tekmečevega kralja.

Slednji je resda prikorakal povsem na nasprotno polovico šahovnice, a je bil ravno tam najvarnejši in materialna prednost je Indijcu prinesla drugo zmago na začetku turnirja.

Ni izkoristil tekmečeve napake

Svetovni prvak Magnus Carlsen je med peterico zasledovalcev, ki zaostajajo za pol točke. V obeh partijah s črnimi figurami ni želel tvegati in je hitro remiziral, svoje poskuse pa je usmeril predvsem v partiji s prednostjo prve poteze. V 2. krogu je dosegel prepričljivo zmago proti najboljšemu Nizozemcu Anišu Giriju, ko je za iniciativo žrtvoval kmeta in nato še kvaliteto. Zelo dobro mu je kazalo tudi v 4. krogu proti drugemu domačemu adutu in lanskemu presenetljivemu zmagovalcu turnirja Jordenu Van Foreestu. Imel je celo dva kmeta več, a je iznajdljivi tekmec dovolj zapletel igro, da realizacija ni bila preprosta.

Norveški šampion je napako nasprotnika dočakal v 37. potezi, a je ni izkoristil in na koncu se je moral zadovoljiti z delitvijo točke. Na poti do morebitnega ratinškega rekorda si ne bo mogel več privoščiti veliko zapravljenih priložnosti.

Diagram (18. 1.) FOTO: ŠZS

Ob Carlsenu in Van Foreestu so v zasledovalni skupini še Šakrijar Mamedžarov, Richard Rapport in Andrej Jesipenko. Pohvale za uvod v svoj prvi super turnir si zasluži tudi 16-letni Rameshbabu Praggnanadhaa, ki je dvema remijema dodal še po eno zmago in en poraz. Turnir je bil doslej zelo bojevit, saj se je skoraj 40 odstotkov partij končalo odločeno. To je za tovrstno konkurenco precej zgledna številka, podoben trend pa gre bržčas pričakovati tudi v nadaljevanju, ko se bo odločalo o najvišjih mestih.