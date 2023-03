Smučarski poleti imajo v nordijskem smučanju poseben status in vsak pravi ljubitelj skokov bo dal na prvo mesto varnost – svetovni rekord pa ima v tej adrenalinski panogi vseeno posebno draž. To se je potrdilo tudi pred kratkim v Vikersundu, ko je Ema Klinec najprej prva premagala 200 metrov, pozneje pa rekordno znamko premaknila na 226 metrov. Pri moških je rekord star že šest let, tedaj je Stefan Kraft na norveški velikanki pristal pri 253,5 metra. V zraku je bil celih osem sekund. Slovenci smo imeli dva rekorderja, Jože Šlibar je leta 1961 v Oberstdorfu poletel do 141 metrov. Njegov ...