Ženo je spoznal v Kranjski Gori

Poljski šampion Kamil Stoch je po slabem letu na novoletni turneji spet skočil na zmagoviti val. Potem ko je bil razred zase na obeh avstrijskih preizkušnjah v Innsbrucku in Bischofshofnu, kjer se je v šampionskem slogu ovenčal z zlatim orlom, je z vsemi tekmeci opravil tudi v Titisee-Neustadtu.



Na veliki napravi Hochfirst, na kateri si sicer od leta 2016 s 148 metri rekord lasti Domen Prevc, je 33-letni zvezdnik iz Zakopanov v soboto izkoristil boljše razmere in za štiri točke ugnal drugouvrščenega norveškega asa Halvorja Egnerja Graneruda. Poljsko (zmago)slavje je s tretjim mestom dopolnil Piotr Zyla. »Tu se počutim zelo dobro; skakalnica mi je všeč, njen malo starejši profil mi namreč res ustreza,« je bil dobro razpoložen Stoch, potem ko je slavil tretjo zmago v sezoni in skupno že 39. v svetovnem pokalu, s katero se je na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Adamom Malyszem.



Kamil sicer ne mara primerjav s slovitim rojakom, ponavljajoč, da je težko primerjati med seboj uspehe iz različnih obdobij, zdajšnji športni direktor poljske reprezentance pa verjame, da lahko njegov naslednik po številu prvih mest prehiti tako legendarnega Finca Mattija Nykänena (46) kot tudi vodilnega Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja (53).

V soboto brez himne

»Da me bo ujel, je bilo le vprašanje časa. Če bo še naprej tako dobro skakal, sem prepričan, da se bo v dveh letih zavihtel prav na vrh. Upam, da bo švignil tudi mimo Schlierenzauerja,« je razmišljal 43-letni Malysz, ki je bil – tako kot Kamil – srečen tudi zaradi novega moštvenega uspeha. Točke je namreč osvojilo kar šest Poljakov; ob Stochu in Zyli še vse boljši Andrzej Stekala (5.), Dawid Kubacki (7.), Jakub Wolny (11.) in Pawel Wasek (28.).



»Zares sem vesel, ker je celotna ekipa skakala dobro, žal pa mi je za Dawida, ki je imel v finalu res slabe razmere,« je poljski rekorder (251,5 m) sočustvoval s tri leta mlajšim reprezentančnim kolegom, ki je s prvega mesta nazadoval na sedmo. Stoch, ki je – mimogrede – svojo ženo Ewo leta 2006 spoznal prav v Kranjski Gori, je imel sicer v soboto še en razlog za slavje, saj je v glasovanju za najboljšega poljskega športnika leta 2020 osvojil tretje mesto; zaostal je le za nogometašem Robertom Lewandowskim in teniško igralko Igo Swiatek.



Slavje rdeče-belih orlov so v soboto malce pokvarili le prireditelji, ki zaradi tehničnih težav niso mogli zaigrati poljske himne, za kar so se Kamilu & Co. že javno opravičili. Slovenski skakalci lahko o takšni moštveni predstavi zdaj le sanjajo. Po Bischofshofnu sta se še drugič zapored v finale uvrstila zgolj dva naša reprezentanta, ob Anžetu Lanišku, ki je v spremenljivih razmerah izvlekel 12. mesto, se je do točk dokopal le še Peter Prevc (21.).



»Anže in Peter sta predvsem v finalu prikazala solidna skoka. Morda v tokratni vetrovni loteriji nista imela sreče z vremenskimi razmerami, za preostale štiri fante – Tilna Bartola (34.), Ceneta Prevca (37.), Žigo Jelarja (39.) in Domna Prevca (40.) – pa težko rečem, da so imeli smolo,« je bil vidno nezadovoljen glavni trener Robert Hrgota.