Želijo zažgati tako kot olimpijci

Leta ga ne zanimajo

2 mesti v reprezentanci sta še na voljo, med kandidati so Domen Črnigoj, Tomi Horvat, Nino Kouter in Haris Vučkić.

Split je v poletnih mesecih priljubljena odskočna deska slovenskih turistov, ki želijo s trajekti obiskati bisere Dalmacije. Slovenski nogometaši pod Marjanom septembra še zdaleč ne bodo turisti, a še pred obračunom s Hrvaško in obujanjem spominov na trojčekjih najprej čakata tekmi s Slovaško in Malto v Ljubljani.Selektorse v nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 podaja s preverjenimi močmi, kot je dejal na včerajšnji novinarski konferenci, pa ob potrjeni odsotnostina vpoklic lahko čakata še dva legionarja.»Čakamo še izvid za (, nekje v mislih imam tudi) je začel igrati,« je svoje septembrske karte razkril Kek. »O Hrvatih niti ne mislim govoriti, saj so Slovaki tako velik izziv, tako velika tekma, da če to nekomu ne bo jasno, si ne zasluži biti na tem seznamu,« je bil odločen kmalu 60-letni strokovnjak, ki ga veseli, da se po prenovi hotela reprezentanca vrača na Brdo.S fanti bo poskušal podaljšati vroče športno poletje, ki so ga zaznamovali uspehi slovenskih športnikov na največjih tekmovanjih.»Meni je fajn spremljati uspehe kogar koli, čeprav bi pred leti, če bi mi kdo rekel balvansko plezanje, čudno gledal. Upam, da bomo tudi fuzbalerji znali zažgati na svoj način. Stožice z gledalci so lahko le plus, ne pa dodaten pritisk. V tisti grobni tišini je bilo na koncu že precej mučno,« je poudaril Kek. Nogometna zveza Slovenije pričakuje, da bo v Stožicah omogočen vstop vsem navijačem, ki izpolnjujejo pogoje PCT, najverjetneje bodo uredili tudi (plačljivo) hitro testiranje.Slovenija bo najprej gostila Slovaško (1. september), nato tri dni pozneje Malto, 7. septembra pa sledi še gostovanje na Poljudu, kjer Keka kot nekdanjega trenerja velikega jadranskega rivala Rijeke gotovo čaka še posebno topel sprejem. »Vem, kaj nas čaka na Poljudu. Takšne tekme so privilegij,« izbrancem na srce polaga selektor. S tremi točkami na računu po zmagi nad Hrvati v Stožicah ter porazoma v Rusiji in na Cipru slovenski nogometaši nimajo več veliko prostora za izgubljanje točk. »Mogoče je celo bolje, da smo pod pritiskom, mogoče je ravno ta neka razigranost proti Hrvaški vplivala na to, da smo bili na Cipru videti nedopustno slabo. Tisti kiks je bil prevelik, da bi si lahko dovolili še kaj takšnega,« je nadaljeval Mariborčan.Veliko v prihodnjih mesecih oziroma letih pričakuje tudi od obetavnega 18-letnega, ki bo skupaj zinčakal na priložnost v napadu. »Šeško in Mlakar sta zdaj morda celo najbolj izpostavljena napadalca. Leta me sploh ne zanimajo. Beni je bil z nami že v junijskem terminu, gotovo ga čaka minutaža. Odločitve Salzburga dokazujejo, da je to talent oziroma kvaliteta, ki ima možnost narediti velik korak v karieri. To je dobro zanj, za slovensko reprezentanco in nogomet,« je optimističen Kek.