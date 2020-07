Želijo si stopiti korak naprej

V Cedeviti Olimpiji so z zadovoljstvom pospremili včerajšnji žreb skupin za košarkarski evropski pokal 2020/21. Ljubljanskemu moštvu je ples žogic v Barceloni za tekmece v precej zahtevni skupini D namenil Patras (Grčija), Gran Canario (Španija), Trento (Italija), Bursaspor (Turčija) in Nanterre (Francija).



»Znašli smo se v zanimivi skupini z resnimi tekmeci, ki iz sezone v sezono dokazujejo, da imajo odlične ekipe,« je ocenil Jurica Golemac, glavni trener Cedevite Olimpije, in v isti sapi dodal, da o zdajšnjem razmerju posameznih moštev težko govori, ker še niso dokončno sestavljena. »Prepričan sem, da v tej skupini ne bomo nekonkurenčni. Verjamem, da bomo sestavili kakovostno ekipo, ki se bo enakovredno kosala z vsako zasedbo,« je še dejal Golemac, ki že komaj čaka, da se znova zberejo in začnejo delati.

Čaka jih trdo delo

Zanimivih dvobojev v evropskem pokalu se že veseli tudi športni direktor ljubljanskega moštva Sani Bečirović. »Že zdaj lahko rečemo, da nas v novi sezoni čakajo izjemno zanimive tekme. Zagotovo si želimo narediti korak naprej in izboljšati našo uvrstitev iz prejšnje sezone,« je poudaril 39-letni Bistričan in dodal, da je v tem trenutku težko kar koli napovedovati, saj še niso dokončno sestavili ekipe, enako pa velja za večino zasedb v Evropi. »Do zbora moštva v Stožicah bomo storili vse, da čim bolj smiselno dopolnimo ekipo z manjkajočimi členi, ko pa se bomo enkrat zbrali, nas čaka trdo delo, saj si resnično želimo prikazati boljše predstave kot v prejšnji sezoni,« je še povedal Bečirović.



Redni del evropskega pokala bo potekal med 30. septembrom in 16. decembrom. Drugi del sezone, v katerega se bo prebilo najboljših 16 moštev iz skupinskega dela, se bo začel 30. decembra in bo trajal do 3. februarja 2021. Končnica tekmovanja se bo začela 2. marca, najpozneje 10. aprila prihodnje leto pa bo znan novi prvak.