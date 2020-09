Želijo si prekositi celo madridski Real

Čeferin za razvoj ženskega nogometa

Tudi Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, se je po uspešnem koncu lige prvakinj zavzel za izpolnitev dolgoročne strategije za razvoj ženskega nogometa v Evropi. Tega je sicer v prvem letu strateškega projekta rasti ustavila koronakriza in ravno zato Čeferin poudarja pomembnost vloge in pomoči Uefe. Pred sklepnim turnirjem evropske elite v Baskiji so, denimo, ligaško tekmovanje nadaljevali le v Nemčiji. "Zagotovili smo denarna sredstva za naslednja štiri leta v tem petletnem projektu, dozdajšnji dosežki pa so že zelo vidni," pravi Čeferin.

Podpis za Lyon je podpis za zmagovalke

V nogometni ligi prvakov je vendarle uspelo tudi Franciji! Resda ni uspelo Paris Saint-Germainu, so pa v tem tekmovanju slavile nogometašice Olympique Lyonnaisa.Ženske kolegice iz istega kluba, v katerem so igraliin drugi asi, so v ligi prvakinj zmagale sedmič in petič zapored! Letos so v finalu v San Sebastianu ugnale Wolfsburg s 3:1. Lyon je po naslovih evropskih klubskih prvakinj rekorder na stari celini, ob sedmih kronah je v finalu igral še dvakrat (2010., 2013.), a igralke so zelenico zapustile sklonjenih glav. A da ne bodo galske petelinke, ali kakor koli bi jih že lahko imenovali, zdaj pretirano ponosno dvignile glave, ker je Skandinavija pri ženski emancipaciji naprednejša od, denimo, mačističnega Sredozemlja, so eno glavnih vlog imele severnjakinje. Norvežanka, finala zaradi okrevanja po poškodbi sicer ni odigrala, je bila leta 2018 sploh prva dobitnica nagrade zlata žoga revije France Football za najboljšo globalno nogometašico, Islandkoso takrat imenovali za športno osebnost leta na Islandiji, torej pred vsemi bolj znanimi rokometaši. Ženski nogomet je na Japonskem zelo priljubljen, pri Lyonu igra zvezdnica, desno branilkopa so po številnih domačih nagradah lani celo kot prvo Angležinjo razglasili za najboljšo nogometašico leta pod okriljem UEFA. Nemka madžarskega roduje evropska reprezentančna prvakinja iz leta 2013 in olimpijska zmagovalka iz Ria de Janeira tri leta pozneje.Nič čudnega torej, da je Olympique Lyonnais Féminin tudi štirinajstkratni zaporedni francoski prvak, vse od leta 2007, v istem obdobju je devetkrat tudi dvignil domači pokal. Ekipa trenerjaje v letošnji ligi in pokalu za detajl prekosila žensko vrsto Paris Saint-Germaina, te nasprotnice in tudi različico Bayerna nežnejšega spola je ugnala tudi v sklepnem delu lige prvakinj najboljših osmih v Baskiji. »No, zdaj moramo zmagati še šestič zapored, da prekosimo moški dosežek Real Madrida v elitnem evropskem klubskem tekmovanju med letoma 1956–1960,« pravi kapetanka, ki je zin vratarkosodelovala pri vseh sedmih finalnih uspehih. »Ni lahko zmagati v tem tekmovanju, a vsako leto damo vse od sebe, da bi nam uspelo,« je dodala. Wolfsburg je namreč v zadnjem tekmovalnem obdobju osvojil dvojček nemških lovorik in bil do finala neporažen na kar 40 tekmah. Lyon je sicer ključni dvoboj odigral brez štirih zvezdnic, poškodovanih, že omenjene Hegerbergove in kaznovane angleške napadalke. Seveda je za pridobitev takšnih zvezdnic potreben denar, v Lyonu sta igrali tudi ameriški svetovni prvakinjiin vratarkaje dolgoletni predsednik tako moškega kot ženskega dela Olympique​ Lyonnaisa, denarni vložki v nogometašice se mu rezultatsko izplačajo, kakšno je vračilo, pa veliko pove podatek, da je bila nagrada Uefe za zmago v ligi prvakinj le 450.000 evrov. Seveda drobiž v primerjavi z moško elito. »Govorimo lahko kar o legendarnih dosežkih, saj je treba ekipo vsako sezono na novo zgraditi in dodati še kaj novega. Slaviti v ligi prvakinj pet let zapored je res neverjetno,« je prešerno navrgel Aulas. No, ženski Lyon je zdaj nepremagan kar na 65 zaporednih tekmah v razponu dveh sezon, Wolfsburg je v finalu lige prvakinj padel tretjič. »Pošteno povedano, kar težko je verjeti, da smo zmagale še petič zaporedoma. A če podpišeš pogodbo za Lyon, podpišeš, da boš zmagovalec,« je dodala Sarah Bouhaddi.