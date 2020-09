Želi zmago z atraktivnim koncem

Dolgega čakanja je konec: slovenski mojster mešanih borilnih športov Uroš Jurišič se bo po skoraj dveh letih premora, h kateremu so ga prisilile tudi poškodbe, spet povzpel v kletko. In to ne v kakršno koli! Izvrstni ljubljanski borec bo namreč jutri zvečer v Milanu stopil na borišče priznanega ameriškega združenja Bellator.



Še neporaženi Jurišič se bo v milanski areni Allianz Cloud (PalaLido) boril za enajsto zaporedno profesionalno zmago, doseči pa jo bo poskušal v obračunu velterske kategorije (do 77 kg) proti Walterju Gahadzi. Angleški ostrostrelec (The Sniper), kot se glasi vzdevek 32-letnega Londončana, ima v svoji statistiki 18 zmag (14 s prekinitvijo) in pet porazov. Urke, kakor kličejo pet let mlajšega Ljubljančana, je bil pozoren zlasti na Walterjeve zadnje dvoboje. »Potem ko je nanizal 16 zaporednih zmag, v zadnjem obdobju ni bil tako prepričljiv. Na Bellatorjevih prireditvah je imel štiri obračune, od katerih je dva odločil v svojo korist, dvakrat pa je izgubil,« je razkril Jurišič. Pri proučevanju svojega jutrišnjega tekmeca je med drugim tudi odkril, da stavi predvsem na borbo v stoječem položaju.



»Toda zna biti tudi nepredvidljiv, saj ima trenutke, ko rad ruši nasprotnika ali pa nadzira borbo ob kletki,« je pojasnil slovenski as, ki ne dvomi o svojem uspehu. »Verjamem, da sem v vseh prvinah borbe boljši od Gahadze!« je poudaril 27-letni Ljubljančan, ki samozavest črpa tudi iz vrhunskih (zaključnih) priprav v Liverpoolu. Treniral tudi z Daleyjem »Vadil sem v 4 Corners Gymu, v katerem imajo res vrhunske strokovnjake tako za stoječo kot tudi za parterno borbo, naj omenim le brata Andyja in Liama Harrisona, Brazilca Erica Da Silvo ter glavnega trenerja Johna Gilliesa, ki ima za seboj okrog 150 dvobojev v trdih disciplinah (v boksu, tajskem boksu, MMA …). Med drugimi asi zdaj bedi tudi nad takšnimi zvezdniki, kot so Darren Till, Marc Diakiese in David Price,« je naštel Jurišič in pristavil, da je imel v klubu zares odlične partnerje za sparing. Ob že omenjenem Diakieseju (14 zmag, 4 porazi), ki redno nastopa na spektaklih združenja UFC, se je tako na treningu meril tudi z Ryanom Scoopom (10 zmag, 3 porazi) in slovitim Paulom Daleyjem (41 zmag, 2 neodločena izida, 17 porazov), ki se bo jutri prav tako boril v Milanu.



»Vzdušje v ekipi je res sijajno, počutim se super in sem v odlični formi,« je večkrat ponovil Urke in na vprašanje, kakšen razplet napoveduje za obračun z Gahadzo, kot iz topa izstrelil, da si želi zmago z atraktivnim zaključkom. »Vendar pa ne bom iskal nokavta za vsako ceno, na koncu koncev pravijo, da se mora ta preprosto zgoditi. Zato sem pripravljen tudi na najtežjo različico, torej na tri runde prave vojne,« je še dejal Jurišič.