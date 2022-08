Želi se počutiti kot stari Darko

V sklopu devetih prvenstev se bodo v Münchnu za naslove evropskih prvakov potegovali tudi namiznoteniški igralci. Med njimi bo sedem Slovencev, glavni adut pa Darko Jorgić. Osmi igralec sveta bo kot drugi nosilec kandidat za kolajno, za preostalo šesterico bo uspeh vsaka zmaga na glavnem delu turnirja, piše STA.

Ob Jorgiću bodo sestavljali reprezentanco Deni Kožul, Peter Hribar, Tilen Cvetko, Ana Tofant, Katarina Stražar in Sara Tokić. Slednja je nečakinja Bojana Tokića, ki je doslej Sloveniji edini priboril kolajno v posamični konkurenci. Leta 2011 je bil tretji, v svoji vitrini pa ima tudi dve kolajni med dvojicami.

Jorgić na večjih tekmovanjih posamične kolajne nima, da je zanjo sposoben, pa je dokazal na zadnjih dveh turnirjih top 12, ko je enkrat zmagal in bil enkrat drugi. Od evropskih igralcev je na lestvici višje le Šved Truls Moregardh, ki na evropskih prvenstvih prav tako nima kolajne.

Jorgić želi kolajno

V zadnjih letih je vladar evropskih prvenstev Nemec Timo Boll, ki je za zdaj samo v posamični konkurenci zbral osem naslovov evropskih prvakov. Najboljši je bil tudi na zadnjih dveh prvenstvih, tako da bo v Münchnu lovil tretjo zaporedno zmago – če bo sploh nastopil. Ima namreč težave s poškodbo hrbta, zato je njegov nastop vprašljiv, v nemškem taboru pa trdijo, da bodo storili vse, da bo stopil za mizo.

Jorgić se zaveda, da bo konkurenca na prvenstvu močna. »Vsekakor merim na kolajno, toda igralcev, ki lahko presenetijo, bo tam res veliko. Merim predvsem na vse nemške, švedske in portugalske igralce, a tudi na tiste, ki so trenutno nekoliko slabše na lestvici, a so v preteklosti že dosegali vrhunske rezultate, kot so Ionescu, Gardos, Habesohn, Wang Yang ...«

»Najbolj pomembno bo, da bo od prve tekme moja glava mirna, krasiti me bosta morali tudi borbenost in nepopustljivost. Moja forma še ni prava, ampak do začetka glavnega turnirja je še kar nekaj dni in upam, da bom do takrat dvignil formo in se spet počutil kot stari Darko,« je za STA povedal Hrastničan, ki bo v konkurenci parov igral s klubskim soigralcem, Čehom Tomašem Polanskim.

»Mislim, da s Tomašem lahko v dvojicah računava na visoka mesta. Upam, da je po poškodbi pripravljen in bo pokazal igre iz preteklosti,« se Jorgić visoke uvrstitve nadeja tudi v konkurenci dvojic, v katerih bosta par sestavljala tudi Hribar in Cvetko.