Zeleno-beli še niso najboljši v mestu

Olimpijin niz brez zmage v mestnih derbijih se je v 24. krogu 1. SNL podaljšal na šest tekem. Osemdeset minut so zeleno-beli le sodelovali v tekmi, v zadnjih minutah pa napadli z vsemi silami in si tudi priigrali zaključno žogo – kazenski strel. Eden od režiserjev igralnega preobrata Almedin Ziljkić je prevzel odgovornost v svoje noge in se spremenil v osmoljenca. Domači junak je postal vratar Matija Orbanić, ki je Bošnjakov močan strel ubranil.

Prva Liga Telemach Maribor 24 15 3 6 38:24 48 Koper 24 12 6 6 40:31 42 Olimpija 24 12 6 6 28:22 42 Mura 24 6 9 6 32:32 36 Bravo 24 9 8 7 23:21 35 Domžale 24 9 7 8 33:29 34 Radomlje 24 7 5 12 30:37 26 Celje 24 7 4 13 27:34 25 Tabor 24 5 6 13 21:26 21 Aluminij 24 4 8 12 22:37 20

Na priljubljenem stadionu Žak se je torej spisala še ena od travmatičnih zgodb Olimpije v mestnih derbijih. Orbanić se je namreč preselil v Spodnjo Šiško prav iz Stožic!

Enajsti mestni derbi so šiškarji zanesljivo držali pod nadzorom in bili bliže zmagi kot Olimpija. Gregor Bajde je z vztrajnostjo in borbenostjo nenehno ogrožal zeleno-belo obrambno vrsto, ki je trpela, toda preživela tudi slabe trenuitke in omogočila trenerju Dinu Sklenderju, da je z menjavami po vstopu Ziljkića in Nika Prelca igro preselil na obrambno polovico Šiškarjev. Dotlej je bila Olimpija izrazito obrambna in neambiciozna.

Domačemu trenerju Dejanu Grabiću menjave niso prinesle nič dobrega. Z obremenitvijo leve strani je začelo pokati v resda čvrsti domači obrambi. Povsem se je zlomil Mariborčan v domači vrsti Mitja Križan, ki je šel iz napake v napako, nazadnje pa v zanj res neposrečenem zaključku tekme storil neumen prekršek nad Prelcem. Sodniku Slavku Vinčiću ni preostalo nič drugega, kot da pokaže na belo točko.

Derbi vodilnih Mariboru Dramatičen derbi vodinih na Obali je pripadel Mariborčanom, ki so preživeli tudi zaključni juriš Korpčanov, ti so v 95. minuti zadeli tudi okvir vrat. Izidi 24. kroga – Koper: Maribor 1:2 (Maks Barišić 80., 11-m; Ognjen Mudrinski 51., 11-m, Nino Žugelj), Bravo: Olimpija 0:0, Mura: Celje 3:2, Kalcer Radomlje: CB24 Tabor 0:0, Aluminij: Domžale 1:1.

Novi izgubljeni točki v mestnih derbijih bi zeleno-beli lahko močno pogrešali v šampionski bitki. Bravo je osvojil pet točk, Olimpija, ki je zadnjič v Spodnji Šiški premagala Bravo 1. decembra leta 2019 (2:1), zgolj dve! Sploh zadnjič pa je bila Olimpija od mestnih tekmecev boljša davnega 20. oktobra leta 2020 (2:0).