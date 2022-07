Zeleno-beli ples po robu prepada začenjajo z Luksemburžani

Slovenski nogometni prvak Maribor je sinoči opravil evropski uvod v kvalifikacijah za ligo prvakov, danes se na evropski oder in po dodaten zaslužek podajata Olimpija in Mura. Zeleno-beli bodo v Stožicah v 1. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo gostili (19.00) luksemburški Differdange, črno-beli pa bodo gostovali v Moldaviji pri Sfintulu (19.00).

Dvorne igre in navijaški protesti so pošteno omejili Olimpijino operativno sposobnost, ambicij pa še ne. Bodo poplačani nogometaši (neizplačane so le še nagrade za uvrstitev v Evropo) kos izzivu, proti kateremu jih pelje trenerski novinec in že ob prvi predstavitvi pri najbolj bojevitih nasprotnikih predsednika Adama Deliusa in izvršnega direktorja Igorja Barišića prav nič gostoljubno sprejet Albert Riera? Španec kvartopirskega rodu, ki sicer nima več nobene zveze s svojim zdajšnjim športnim poslanstvom, je imel na voljo tri dni za spoznavanje z moštvom in pripravo za tekmo.

Tekmi v Ljubljani in Moldaviji se bosta začeli ob 19. uri.

Riera je v ponedeljek zmogel le nekaj lepih besed, več mu jih zastonjkarji, ki delajo denarno škodo klubu, kot je mišičnjake med zelenimi zmaji označil Delius, niso dovolili.

»Sem sodoben trener, ki želi, da bi vsak igralec napredoval,« je med drugim poudaril svoje delovno vodilo trener, zaradi katerega je v sliki in besedi Olimpija postala prepoznavna zunaj svojih meja. Še posebno v Rierovi domovini in v Angliji, kjer deluje njegov prijatelj Mikel Arteta. Arsenalov trener je bil v ponedeljek eden prvih, ki so ga opogumljali.

Igralci odhajajo, a še vedno jih je dovolj

Olimpijino moštvo se racionalizira in redči: Ivan Banić, Damian van Bruggen, Aljoša Matko, Nik Prelec, Neven Đurasek, Marijan Čabraja, Robert Mudražija, Nik Kapun, Eric Boakye, Nino Pungaršek, Vitja Valenčič, Antonio Delamea Mlinar, Michael Pavlović so med bivšimi. Večina je bila posojenih, nekaterim je potekla pogodba, drugi se otepajo poškodb.

Dogodki iz minulih dni so lahko zavajajoči, odvisno, iz katerega zornega kota se gleda in iz katerega tabora Olimpijinih privržencev letijo ocene, kritike. Igralci, ki jih ima Riera ta trenutek na voljo, tvorijo konkurenčno zasedbo za bitko za slovenskega prvaka.

Nogometaše, prijavljene za prvo tekmo, je izbral že bivši trener Robert Prosinečki. Riera bo moral imeti pretanjen občutek za izbiro udarne enajsterice, ki bi omogočila kakršno koli zmago. To je cilj, čez teden dni je Olimpija lahko le še boljša. A tudi slabša in še bolj potolčena, ker ne kaže, da bi imela plebiscitarno podporo med navijači. Tistim redkim, ki še hodijo v Stožice in so bolj kot ne nasprotniki, je po dveh pri njih prav tako nezaželenih predsednikih Izetu Rastoderju in Milanu Mandariću počil film. Pomoč iščejo celo pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću. To pa je še ena bizarnost ljubljanske nogometne oziroma Olimpijine realnosti.

Olimpija je v minuli sezoni v Evropi obtičala v 3. krogu kvalifikacij za KL, v prvem je bila prosta. Po hudem boju in strelih z bele točke je izločila maltežansko Birkirkaro, nato je zanesljivo izgubila s portugalsko St. Claro.