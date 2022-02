Zeleno-bela nemško-hrvaška naveza prižiga motorje

Po dveh mesecih gre slovenska ligaška nogometna karavana naprej in takoj po šampionskih taktih. Olimpija ali Mura, kdo od velikih kandidatov za prvaka bo drugi del sezone začel z grenkobo?

Današnja preložena tekma, derbi 17. kroga 1. SNL v Stožicah (17.30), ne spada v kategorijo ogrevanja motorjev. Poraženec bo v najboljšem primeru korak dlje od naslova, a realnejši je naslednji zaključek: Zbogom, naslov, dober dan, krčevit boj za Evropo! Konec tedna se s tekmami 21. kroga sicer dejansko začenja vznemirljiv ligaški spomladanski ples. Z močno Olimpijo. »Dobili smo igralce, ki smo jih želeli, a vrata za prihod ene ali dveh okrepitev so še odprta. Prav tako za odhode,« je trener Olimpije Dino Skender razkril, da se pri zeleno-belih ne bodo zadovoljili le z bojem za evropsko vozovnico, temveč za vrh, za prvaka. In za vrnitev zaupanja navijačev, ki, tako kot tekmeci, še ne vedo natančno, kaj jim prinaša Olimpija brez Milana Mandarića in z nemško-hrvaško voditeljsko navezo.

O najslabšem razpletu, četrtem mestu in s tem brez evropske vozovnice, 38-letni, drugi najmlajši trener v 1. SNL niti ne pomišlja: »Pozabite na to.« Najmlajši je presenetljivi Skenderjev izzivalec Damir Čontala, 37-letni naslednik sončnega kralja Anteja Šimundže. »Vem, da sem stopil v velike čevlje,« se Prekmurec zaveda velike karierne priložnosti, edinstvene na slovenski nogometni fronti. Nanjo trener brez ene same samostojne tekme v najmočnejših slovenskih ligah vstopa po reku Kdor ne tvega, ne profitira.

Profiliral se je kot analitik, ki ima v strokovnih krogih nepogrešljivo vlogo, a hkrati tudi neprijetno opazko: »Če nisi dovolj sposoben za trenerja, si lahko analitik.« Le krepko sposoben ali srečen se bo črno-beli šampionski stroj, ki je štiri leta deloval na najvišjih telesnih in mentalnih obratih, lahko ohranjal v razredu velikih. Igralska zasedba je tudi brez Žana Karničnika in Amadeja Maroše še vedno odlična in s pripravljenim jeseni manjkajočim mojstrom za velika dejanja Luko Bobičancom tudi sposobna ubranitve naslova.

Matko na čakanju

Skender je v zadnjih dveh tednih s pomočjo brata Marina in Mladena Rudonje, obeh športnih direktorjev, sestavil šampionsko Olimpijo z močno začetno enajsterico in dolgo klopjo. Na njej bo sedel tudi zadnji slavni novinec, 21-letni Aljoša Matko. Ta še ni v ritmu in v polni pripravljenosti, da bi lahko ogrozil trenerjevo udarno napadalno formacijo, ki jo v postavitvi 3-1 sestavljajo Almedin Ziljkić, Mustafa Nukić, Mario Kvesić in nič več skriti adut, rojeni strelec Ivan Prtajin.

Prva liga Telemach Maribor 20 12 3 5 30:21 39 Koper 20 11 5 4 35:24 38 Olimpija 18 9 4 5 22:17 31 Bravo 20 8 6 6 18:16 30 Mura 19 7 8 4 26:25 29 Domžale 19 6 5 8 24:27 23 Celje 20 6 4 10 21:25 22 Tabor 20 5 4 11 19:21 19 Aluminij 20 4 7 9 19:28 19 Radomlje 20 5 4 11 23:33 19

Tudi drugi mladi reprezentant, 20-letni Nik Prelec, je bolj kot ne iz rubrike slovenska kvota, še daleč od prvega moštva. »Oba še nista povsem pripravljena. Aljoša je bliže in bo kmalu nared, Nik bo potreboval več časa,« je bil iskren Skender, ki bo že jutri, in kot vsi zeleno-beli, življenje in delo usmeril proti nedeljskemu velikemu derbiju proti Mariboru. »A res nič prej kot po Muri. Naše vodilo je, da gremo iz tekme v tekmo,« je bil jasen sistemski poraženec sezone 2019/20.