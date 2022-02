Zeleni neporaženi niz že osem tekem

Prvi veliki nogometni derbi v letu 2022 bo v 21. krogu 1. SNL prvič v zadnjih treh sezonah februarja gostila Olimpija. Vodilni Maribor ima še varnih pet točk prednosti, a tudi tekmo več. Vijolični so septembra 2019 zadnjič premagali Olimpijo.

Koper v Celju Drugi pari 21. kroga, sobota: Domžale – CB24 Tabor (15), Celje – Koper (17.30); nedelja: Mura – Bravo (15); ponedeljek: Aluminij – Kalcer Radomlje (17.30).

V Stožicah! Ljubljančani gredo v 51. derbi že z ogretimi motorji in lepo popotnico zmage proti prvaku Muri v preloženi tekmi, Mariborčani z upanjem, da so ohranili jesenski zaključni ritem, ki jim je prinesel prvi startni položaj. V taboru zeleno-belih bi se zadovoljili s šestimi točkami od devetih v prvih treh tekmah. A niti matematika ni vedno natančna. V enačbi bi bilo šest točk sprejemljivih le v primeru zmage proti večnim tekmecem, z devetimi bi se že zavihtela pred Štajerce.

Olimpiji zmaga prinaša tudi boljši izkupiček v medsebojnih tekmah (po dveh je 3:1, 0:0) ne glede na razplet zadnjega derbija, z neodločenim izidom to prednost še ohranja. Izhodišče je jasno, nihče ne želi izgubiti. Toda spomladanski učinek in podobo narekujejo prestopni rok in trenerja. Pri prvem so tekmovali Mladen Rudonja in Marin Skender na zeleno-beli strani ter Marko Šuler na vijolični, vsaj po številu izrečenih besed in izpostavljanju.

Stara šola

Olimpijina selektorja sta izbrala hrvaške okrepitve s posladkom v zadnji minuti v podobi Belokranjca Aljoše Matka. Nekdanji vijolični bojevnik sicer še ne more izpodriniti Almedina Ziljkića, lahko pa je močan adut s klopi. Stari grehi so od prvega moštva oddaljili Tomislava Tomića. Morda prehitro. Vijolično zimska bomba in Šulerjevo presenečenje je Đorđe Ivanović, ki bo ob rojaku Ognjenu Mudrinskemu predstavljal udarno konico.

Prva liga Telemach Maribor 20 12 3 5 30:21 39 Koper 20 11 5 4 35:24 38 Olimpija 19 10 4 5 23:17 34 Bravo 20 8 6 6 18:16 30 Mura 20 7 8 5 26:26 29 Domžale 19 6 5 8 24:27 23 Celje 20 6 4 10 21:25 22 Tabor 20 5 4 11 19:21 19 Aluminij 20 4 7 9 19:28 19 Radomlje 20 5 4 11 23:33 19

Nekdanji Olimpijin napadalec je preverjen igralec in dovolj kakovosten za šampionsko bitko, ali je tudi za lovoriko? Po dolgem času sta si Olimpija in Maribor podobna tudi v pristopu in filozofiji trenerjev. Olimpijin Dino Skender in Mariborov Radovan Karanović izhajata iz stare šole in s previdnejšo doktrino – raje gol manj kot gol več. Skender je trn v peti vijoličnih, v treh tekmah še ni izgubil (1:0, 1:1, 2:0), Karanović bo drugič vodil derbi, točke pa je zanesljivo nabiral proti »malim« klubom.