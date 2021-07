Že takoj so ga pocukali za rokav

Za športnike iz posamičnih panog je psihična trdnost posebno pomembna, nikogar ni, da bi te zamenjal.

Treniral s tekmecem za zlato

Ko se v teniškem svetu sredi julija spusti zastor nad Wimbledonom, po navadi napoči čas za nekaj peščenih klasik, med njimi tudi nam bližnja Umag in Kitzbühel, nakar se začne odštevanje do sklepnega turnirja sezone za grand slam, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Toda tokrat je na vrsti še olimpijski turnir s št. 1 svetovnega tenisa, 34-letnim SrbomPred kratkim je ponosno dvignil pokal zmagovalca v omenjenem Wimbledonu, nepremagljiv je bil pred tem tudi v Melbournu in Parizu, vse prej kot presenetljivo bi bilo, ko bi sezono grand slama zaokrožil še s septembrsko lovoriko onstran Atlantika. Toda to so vse prizorišča, na katerih je že zmagoval. In sploh zdaj, ko njegova dolgoletna tekmeca, s katerima je po številu prestižnih lovorik izenačen, Švicarin Španec, nista več na nekdanji ravni, njegove zmage ne vznemirjajo nikogar prav posebej. Razen seveda njegovih vznesenih privržencev, ki jih je največ v prostoru nekdanje jugoslovanske federacije. To je bilo vidno tudi v prejšnjem poletju med ekshibicijskim turnirjem v Zadru, po katerem je zaradi tveganja izpostavljanju zloveščega virusa Đoković pozneje moral požreti številne kritike.Zdaj je kot na dlani, da je v Tokio pripotoval z vlogo nespornega favorita za zlato olimpijsko kolajno, prav te pa v svoji izjemni športni zbirki še nima. »Vem, to mnogi od mene pričakuje in ne skrivam, da bom napadel naslov olimpijskega zmagovalca,« je odkrito spregovoril v Beogradu tik pred odhodom na letalo. Podobno kot pri nas za uvod kolesarjainter košarkarska reprezentanca s čarodejembo v srbski javnosti že od prvega dne pod posebnim olimpijskim drobnogledom ta teniški zvezdnik.Pa pravzaprav ne le med Srbi – Novak Đoković v globalno prepoznavnem tenisu uživa pač poseben ugled, to je bilo vidno že od prvega dne prihoda v olimpijsko vas, ko so ga športniki od vsepovsod lovili za skupne fotografije, rojakom pri reprezentanci pa je nato namenil posebno pozornost in zlasti mlajšemu delu srbske olimpijske reprezentance spregovoril: »Psihična priprava je prav tako pomembna kot tista telesna. Moraš se zavedati svojih sposobnosti, vsega tistega, o čemer govoriš. Za nas, športnike iz posamičnih panog, je to še bolj pomembno, saj na tekmovališču ni nikogar, ki bi te v tistem trenutku zamenjal.«Teniški turnir se bo začel v soboto, Đoković se bo za uvod pomeril z Bolivijcem, prvi trening v Tokiu pa je opravil s predvidoma enim od najhujših tekmecev za olimpijsko zlato,. Na vrh denimo meri tudi, v ženski konkurenci pa bodo že jutri pod povečevalnim steklom nastopi domače junakinje, pariške zmagovalkein poljske čudežne deklice