Že prvi Rogličev test je bil izjemen

V vrhunskem športu po navadi ni naključnih poti do vrha. Pa četudi je zlasti ta od Primoža Rogliča prav nenavadna. »Primoževa pot res ne sodi med vsakdanje, saj med smučarskimi skoki in kolesarstvom ni veliko stičnih točk, a dejansko sta bili v njegovem primeru pomembni telesna moč in nizka telesna teža. To mu zdaj še kako koristi,« poudari dr. Radoje Milić, specialist s področja medicine športa.



Njegov prvi sodelavec Samo Rauter – nekoč tekmovalec v gorskem kolesarstvu, zdaj docent na Fakulteti za šport (FŠ) in tudi strokovnjak za meritve v omenjenem laboratoriju – doda: »Pomislite, ko je prišel Primož prvič k nam, sploh nismo imeli nikakršnih oprijemljivih predstav o njegovih sposobnostih. Razen ekspertnih podatkov stroke v smučarskih skokih, a to nam ni kaj prida pomagalo. Dejansko je šlo za močnega in nadarjenega fanta.«



Preden se je sedanji šampion priključil organiziranemu treningu, je prevozil le – tako so potrdili na FŠ – nekaj več kot 22.000 kilometrov.

Pogodba v laboratoriju

»Že uvodni test pri njem je razkril izjemne rezultate. Pri priči sem poklical Bogdana Finka, direktorja Adrie, in mu dejal, da je dobil fanta za prvo skupino pro toura. Ponudil sem mu sodelovanje s tem očitno zelo obetavnim kolesarjem in mu še dejal, da če ga ne bo hotel, bova kar midva s Samom tukaj v laboratoriju z njim podpisala pogodbo,« se je Milić nasmejal ob spominu na prve izkušnje dela z zdajšnjim lastnikom prestižne rumene majice na Touru. Rauter je pristavil, da tudi razvoj Tadeja Pogačarja ne sodi med tiste najbolj običajne v svetu vrhunskega športa: »Seveda je pri njem zgodba drugačna. Pa vseeno je vprašanje, kako bi bilo, če ne bi občudoval brata in mu pozneje sledil pri kolesarskem treningu.«



Milić ne skriva navdušenja nad spoznanjem, kako široka je paleta slovenskih športnih podvigov pri realno zelo ozki bazi. Najbolj pa ga je ogrelo kolesarstvo. »Sam sicer prihajam iz vaterpola, a te fante prav občudujem, najbrž tudi zato, ker sem jih spremljal od začetka. Tu smo testirali različne rodove, zdaj Primož in Tadej zares zarisujeta mejnike. Sam sem vedno gledal Tour, tudi v časih, ko si še nismo mogli predstavljati Slovenca z rumeno majico. Lahko si mislite, kako uživam zdaj,« je še dejal.