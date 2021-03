Že prej se je bal Žanovega padca

Nikakršna skrivnost ni, da je namen velikih mednarodnih športnih dogodkov doseči tako organizacijski kot tudi tekmovalni uspeh domačega tabora. Tako je bilo tudi v pričakovanju jubilejnega 60. pokala Vitranc v alpskem smučanju v Kranjski Gori, kjer so prireditelji tudi v teh čudnih razmerah boja s koronavirusom prejeli številne pohvale za lepo tekmo, žal pa dodane vrednosti slovenske reprezentance ni bilo.



O tem smo se pogovarjali s Klemnom Bergantom, glavnim trenerjem naše moške vrste v tehničnih disciplinah. Najvišja slovenska uvrstitev vitranškega konca tedna je bilo 18. mesto Štefana Hadalina v sobotnem veleslalomu, kar seveda nikakor ne zadošča za apetite in cilje naše športne javnosti, bodisi dobrih poznavalcev utripa na snegu bodisi tistih manj zahtevnih navijačev. Vsi skupaj pa so si mislili, da se je Žan Kranjec s 6. mestom na najpomembnejši tekmi sezone, svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, spet približal najboljšim.



Ne nazadnje je bil 6. v veleslalomu tudi dva tedna pred to domačo tekmo na bolgarski postaji svetovnega pokala v Banskem. »Od tekme do tekme je vendarle drugače, ne kaže vedno vsega primerjati. Res, Žan je bil pred dvema tednoma 6., tukaj mu tokrat ni šlo, pa v Banskem zagotovo ni bil na tako občutno višji ravni pripravljenosti kot zdaj,« je poudaril Bergant po ponesrečenem sobotnem veleslalomu našega udarnega aduta moške smučarske reprezentance.



»Je pa to tako: pride takšna tekma. Toda če je bil Žan lani slab, je bil 13., zdaj pa, ko ima več težav, je pač 22. Prav doma so se mu zdaj na eni tekmi nakopičili vsi zapleti te sezone, priznam, da sem kaj podobnega pričakoval že na kateri od prejšnjih preizkušenj,« je dodal.

Močnejši za tri razrede

Jasno, da glavni trener še naprej veliko stavi na 28-letnega smučarja, resda v nekaj dneh, kolikor jih je še ostalo do sobotnega in obenem zadnjega veleslaloma te sezone, bliskovitega zasuka ne gre pričakovati, vseeno pa gre verjeti v bolj konkurenčen nastop, kot je bil ta na podkorenski strmini. Ko pa se je ozrl k videnemu, ni mogel mimo pohval ob drugem veleslalomskem nastopu Štefana Hadalina.



»Pomislite, od njega je bil hitrejši le Marco Odermatt, ki pa je zdaj očitno tri razrede močnejši od konkurence,« meni prvi mož naše moške vrste v tehničnih disciplinah. Obenem ne skriva zadovoljstva ob Hadalinovem vidnem premiku navzgor v primerjavi s prejšnjo sezono, želi pa si, da bi bil v prihodnje na obeh progah tako močan, kot je bil na tej drugi kranjskogorski: »Šteje pač končna uvrstitev, Štefan pa tako za konec ni bil na 2. mestu, temveč na 18.«



Včeraj in danes sta Hadalin in Kranjec vadila prav na podkorenski strmini, jutri bosta odpotovala na finale sezone v Lenzerheide. Tam bosta nastopila na ekipni paralelni tekmi, nato pa bo ob koncu tedna prvi namenil pozornost slalomu, Žan pa veleslalomski preizkušnji.

