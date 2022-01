Že pred 30 leti zmeda na ledu

Pogosto v teh dneh brskamo po spominu, opazujemo porumenele strani časnika ali pregledujemo kakšne videoposnetke – češ, kako je bilo v tistih prvih mesecih slovenske samostojnosti? Prav hokej je bila ena tistih panog, ki je Sloveniji dolgo prinašala prepoznavnost v jugoslovanskem športnem prostoru, zato tudi ni bilo presenetljivo, da je bilo prvo samostojno hokejsko prvenstvo tako privlačno za domačo javnost. In tako kot bo danes (Jesenice, 18.30), je bil na včerajšnji dan pred 30 leti slovenski hokejski derbi.

Olimpija zdaj večino te tekmovalne sezone prebije v razširjeni avstrijski ligi, Jesenice v drugem regionalnem razredu z moštvi iz zahodne in severne soseščine, državno prvenstvo pa je povsem podcenjeno, odstranjeno od javnosti in zdaj tudi v popolni zmedi spreminjanja sistema kar čez noč. Že to, da so se železarji uvrstili v domači polfinale brez boja proti očitno hokejsko obubožanemu Mariboru – pa je to mesto dalo odlične rise kova Jan Muršak, Mitja Robar, Miha Verlič –, meče črno barvo na sezono. Zdaj pa kar naenkrat na seznamu ni več igralnega načrta na dve zmagi, temveč bosta zgolj dve tekmi, ob tem, da bodo železarji kot bolje uvrščeni v DP igrali prvo tekmo doma.

Če ne bo novih zapletov, bo povratni dvoboj 8. februarja. Kdor je že zgolj površno spremljal domači hokejski utrip v tisti omenjeni prvi sezoni samostojnosti, se bo spomnil, da tudi takrat ni bilo niti reda niti povsem realnih zgodb na ledu. Moštva Jesenic, Olimpije in Bleda so jeseni nastopala v tedanji alpski ligi, nato so se ob koncu novembra razvneli boji v domačem prvenstvu. Za začetek za vizume skupine z elitno četverico, za katero sta se srdito bojevali hokejsko prebujajoče se Celje in obetavno podružnično jeseniško moštvo. Odločitve ni bilo do zadnjega kroga, takrat pa so mladi železarji senzacionalno ugnali svoje starejše vzornike v Podmežakli.

O tem, da na tekmi ni bilo športnega boja, so razpredali ne le v hokejskih krogih. Nihče ničesar ni mogel dokazati, na dlani je bilo le, da odlični trener jeseniškega udarnega moštva Vladimir Krikunov tiste tekme kot edine v sezoni ni vodil na klopi.

Sodniki niso prišli na tekmo

A zima se je nadaljevala, štiri zasedbe – torej jeseniška starejša in mlajša, ljubljanska ter blejska – so nadaljevale v skupini za uvrstitev v finale. Prav na včerajšnji dan pred 30 leti so zmaji v derbiju pred 3500 gledalci v Podmežakli ugnali domače Jesenice s 4:3 (Gorenc, Kontrec, A. Lešnjak, Maslov; Povečerovski, Varjanov, M. Smolej). To je bila za njih že odločilna zmaga za startno številko 1 v finalni seriji, ki pa se je prav tako začela z zmedo – na prvi tekmi v Tivoliju ni bilo napovedanih sodnikov, gostitelji so potem poskusili najti nadomestne med občinstvom na tribuni, Jeseničani pa na takšen scenarij niso pristali in so odpotovali domov.

Sledile so si mučne seje in iz obeh taborov prepričevanja navzočih na novinarskih konferencah, naposled pa se je finale na štiri zmage le začel, sprevrgel v dramo na ledu, v kateri so več zbranosti za konec ohranili Gorenjci. S skupnim izidom 4:3 v zmagah so postali prvi slovenski hokejski državni prvaki.