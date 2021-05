Že danes Maribor prvi, Mura druga

Prva liga Telekom Slovenije Olimpija 33 16 11 6 44:26 59

Maribor 33 15 12 6 57:38 57

Mura 33 15 11 7 44:25 56

Domžale 33 13 12 8 48:36 51

Koper 33 11 9 13 39:48 42

Bravo 33 9 14 10 35:35 41

Tabor 33 11 8 14 37:41 40

Aluminij 33 9 11 13 27:40 38

Celje 33 9 7 17 28:40 34

Gorica 33 6 8 19 23:53 26

Zdaj gre pa res zares. Olimpija branjenje prednosti dveh točk pred Mariborom začenja v nedeljo pri pokalnem tekmecu Celju. Zadnjih 270 prvenstvenih minut bo morda celo začela z drugega mesta, ker bo Maribor v 34. krogu 1. SNL igral že danes proti zadnji Gorici. Tudi Mura jo nocoj lahko že ujame, gostuje v Kidričevem. Danes bo še tekma v Spodnji Šiški, v nedeljo pa zadnja kroga v Domžalah.Ni še konec, se poskušajo motivirati v obeh taborih. Teoretično se lahko še oboji znajdejo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek, praktično pa gre le za prestiž in kdo od tekmecev, ki sta se skupaj uvrstila v 1. SNL pred dvema sezonama, bo končal prvenstvo višje na lestvici.Ni ga junaka, ki bi si upal trditi, da bo kandidat za prvaka Maribor premagal zadnjo Gorico zato, ker igra boljši in kakovostnejši nogomet. Saj ga tudi res ne. A vijolični vedo, da so še lahko prvaki, in imajo za naslov neprimerno večje možnosti kot Gorica za obstanek. Spodbuda za domačega trenerjaje bila, da je veliki derbi preživel, a ni še preživel preizkusne dobe v Ljudskem vrtu, kjer bo še pestro do konca sezone in najbrž še teden ali dva po njej. Čiščenja in oblikovanja moštva po svojem okusu Rožman ne bo mogel opraviti brez trkov. Še posebno ker nima vpliva na vse, kot bi si želel.Kidričani so spomladi osvojili enako število točk kot Sobočani, 23. Tri manj od najboljših Domžalčanov. Pa še vedno niso povsem brez skrbi za obstanek. Prekmurci so v nenavadnem položaju: lahko so prvaki, a lahko ostanejo tudi brez uvrstitve v Evropo. Prav zanimivo bo videti, ali si bodo drznili napasti z vso močjo in z geslom na vse ali nič.Nekaj moči je polfinale pokalnega tekmovanja pobral obojim, dan več odmora pa so imeli Ljubljančani. Lepše prednosti skoraj ne bi mogli imeti. Tudi raven igre so močno dvignili v zadnjih dveh tekmah, v katerih je bilo mogoče prepoznati šampionskost, še najbolj v obrambi. Ta je še vedno ključni temelj, drugi, napadalni, pa je odvisen predvsem od kakovosti in navdiha posameznikov. Torej, od. Nekaj več jih vendarle premorejo zeleno-beli, ki se tudi zavedajo, da neodločen razplet še ne pomeni nič izgubljenega, medtem ko se Celjani z ne preveč prepričljivo igro kljub uvrstitvi v pokalni finale sezone še niso rešili. Kaže, da se jim bo ta podaljšala vsaj za deset dni, do 2. junija.Kruto, a resnično, le štirje slabi spomladanski dnevi bodo Domžalčanom najbrž vzeli vse: bitko za pokalno lovoriko so jim že, za uvrstitev v Evropo pa jim tudi slabo kaže. Nekaj upanja je še, Koprčani so svoje v tej sezoni že opravili, zanje so vse tri zadnje tekme nebodijihtreba. Kar pomeni, da Domžalčanom ne bo treba iti na glavo in da se bodo lahko ustrezno nabrusili in pripravili za finalno tekmo državnega prvenstva v sredo v Fazaneriji.