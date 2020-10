Že 13 let mi je smučanje služba

Toliko je zame novih igralcev v Genoi, Valon pa mi še ni predstavil Mihe Zajca.

Nekoč v Vidmu, zdaj v Genovi

Ob pogledu na seznam dosedanjih zmagovalk uvodne tekme smučarske sezone je spomin takoj uhajal na imenitne predstave naše upokojene šampionkeS tremi zmagami je na vrhu lestvice uspešnosti v Söldnu, dvakrat je bila prva na ledeniški premieri. Svetlolasa Švicarka, stara 29 let, je ena tistih, ki vztrajajo v tekmovalni smučini proti zdaj že tudi številnim mladim levinjam.Smučarka prihaja iz Ticina, švicarskega kantona s prevladujočo italijanščino, doma ohranja ugled ene najbolj prepoznavnih športnic zadnjega desetletja, pogosto je tudi pod drobnogledom zvedave javnosti zavoljo svojega možavrsto let švicarskega nogometnega reprezentanta, zdaj igralca Genoe v italijanskem prvenstvu. Podobno kot našprav tako igralec tega moštva, je nazadnje staknil okužbo s koronavirusom, seveda je zato še posebno smučarka ob prihodu na söldensko premiero poudarila pomen zdravja.»Res smo se znašli v čudnih časih. Vem, drugače je v ekipnem športu, mi vsaj nimamo teh mehurčkov, v katerih so denimo v nekaterih ameriških športnih panogah preživeli po 100 dni skupaj, vseeno pa tudi v smučarskem svetu moramo ohranjati odgovornost. Pomislite, nas je zdaj tukaj 25 pri švicarski reprezentanci, vsi imamo doma družine, ni preprosto, če bi se kdo okužil,« je umirjeno in prijazno razlagala podpisanemu lastnica 26 zmag na tekmah svetovnega pokala. »Rada tekmujem na tej strmini. Še zlasti zdaj se mi zdi, da mi gre najbolje prav v veleslalomu, to me veseli, ker nisem več najmlajša ... Pomislite, 13 let je že smučanje moja služba,« je dejala in dodala: »Tako kot si vi želite pisati o športnikih in dogodkih, si jaz želim smučati. Zato lahko le upava, da se bo sezona normalno nadaljevala, pa četudi za zdaj v teh posebnih razmerah brez občinstva.«Posebno pa je bilo za njo tudi poletje, ker je ostala doma. »Toda gledam na svetlo plat. Ni nujno, da vedno opravim del priprav v Južni Ameriki, letos pa to sploh ni bilo mogoče. Res so bila sprva na našem seznamu tudi čilenska smučišča, toda naš Zermatt nam je doma ponudil prav lepo izhodišče za sezono,« je dejala smučarka, ki se ji je pred leti srce vnelo za nogometaša. Z Valonom v domovini ohranjata izjemno prepoznavnost, v poletnem času sta seveda pogosteje skupaj. Pa ji je hudo, ker se je 35-letnik s koreninami iz Kosovske Mitrovice iz Švice spet vrnil v Italijo?»Ah, saj je nazadnje igral le dva meseca v Švici. Zdaj je moj dom tam, kjer je on. Nekoč sem se vračala s smučarskih tekem v Videm, nato pač v Sion, zdaj se privajam na Genovo. Športniki smo prilagodljivi, pri tem ne vidim nobenih težav. Jasno, zdaj nas vse skupaj muči boj s pandemijo, njegovo moštvo se je čez noč znašlo v karanteni,« je še dejala in se od srca nasmejala, ko smo jo vprašali za moževega soigralca iz Slovenije: »Joj, Mihe pa res ne poznam ... Toliko je zame novih igralcev v Genoi, ni še bilo časa, da bi mi jih Valon predstavil.«