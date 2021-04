Združeno utišale špekulacije

Odbojkarice Calcit Volleyja so v letošnji sezoni še petič osvojile naslov državnih prvakinj, ubranile so lansko krono, a boj v finalu končnice je bil težak. Namreč vse tri tekme z Novo KBM Branik so se končale s kamniško zmago z najtesnejšim izidom 3:2, igralski kamenček v nov šampionski mozaik pa je vgradila tudi Eva Zatković.



»Lani smo igralke ostale brez priložnosti, da bi s tekmami v končnici prišle do zasluženih kolajn, za prvakinje smo bile razglašene glede na stanje na lestvici po rednem delu državnega prvenstva. Zaradi tega nam je bilo malce žal, prišlo je do špekulacij, da smo do naslova prišle nezasluženo,« je začela Zatkovićeva. Treba je opomniti, da je Nova KBM Branik vseskozi vodila na prvenstveni razpredelnici, Kamničanke pa so se z zmago s 3:0 v zadnjem krogu rednega dela v Mariboru zavihtele na prvo mesto. »Letos smo dokazale, da imamo kakovost v ekipi in da smo do naslova sposobne priti tudi v končnici,« pravi 19-letna in 192 cm visoka igralka na mestu sprejemalke pa tudi korektorice.

Ni bilo šoka

Calcitovke nov naslov posvečajo tudi obolelemu glavnemu trenerju Aljoši Jemcu, tega je zaradi bolezni sredi sezone zamenjal pomočnik Gregor Rozman. »Nanj smo bile navajene že od prej, ekipa ni doživela takšnega šoka, kot bi, če bi vstopil kateri drugi trener,« pravi Zatkovićeva. Ta je lani za leto dni podaljšala pogodbo z državnimi prvakinjami, zdaj ji je potekla.



Že lani so se zanjo zanimali tuji klubi, letos pa je sprejela izziv za skok v druga evropska prvenstva. »Prišel je čas za odločitev, da naposled odidem v tujino. V Calcit Volleyju smo v bistvu dosegli vse, kar se da doseči, in zdi se mi, da je čas za odhod na tuje. Podpisala sem že pogodbo s francoskim Cannesom za naslednjo sezono,« je navrgla Eva.



RC Cannes pa je največje klubsko ime francoske ženske odbojke, gre za 21-kratne državne in 20-kratne pokalne prvakinje, v letih 2002 in 2003 je klub osvojil tudi ligo prvakinj. Zdaj časi niso tako bleščeči, v letošnji sezoni je ekipa z Azurne obale končala na petem mestu v domačem DP. »V naslednji sezoni pa imamo višje cilje,« pravi nova klubska pridobitev iz Ljubljane.



Eva Zatković se je namreč odbojkarsko pred kamniškim igranjem kalila v ŽOK Šentvid in združeni mladinski ekipi Ljubljane. Je študentka prvega letnika kineziologije na fakulteti za šport v Ljubljani, ko smo že pri športni paleti, državna odbojkarska reprezentantka se je udejanjala tudi v plavanju, tenisu in judu.

