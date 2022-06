Zdravnikom je še posebno hvaležen

Zaradi odsotnosti katalonskega šampiona Marca Marqueza (v četrtek so mu v Rochestru operirali desno nadlaket) bodo oči domačih ljubiteljev motociklizma na jutrišnji dirki motoGP v Montmelu (14.00) uprte predvsem v Aleixa Espargaroja. Dirkač Aprilie je namreč doma iz Granollersa, ki je le streljaj od prizorišča VN Katalonije.

Starejši od bratov Espargaro je letos zelo stanoviten. V Mugellu si je minulo nedeljo pridirkal 3. mesto in se še četrtič zapored povzpel na najnižjo stopnico odra za najboljše. Odlični dosežki v sezoni, v kateri je tudi prvič zmagal med elito (aprila v Argentini), so ga v skupni razvrstitvi ponesli na 2. mesto z le osmimi točkami zaostanka za vodilnim branilcem lovorike, Francozom Fabiem Quartararojem (Yamaha).

»Domača preizkušnja je nekaj posebnega. Na začetku kariere sem se težko soočal s pritiskom, ki ga prinaša dirkanje pred svojimi navijači, a z leti sem se naučil s tem bolje spopadati,« je pojasnil Aleix, čigar izhodišče je pred tokratno VN Katalonije drugačno kot, denimo, lani.

»To je moja doslej najboljša sezona, v kateri se borim za vrh. Želim si, da bi ta konec tedna čim bolj užival, da bi odlično nastavil motor in da bi uprizoril dober šov,« si je zaželel 32-letni Katalonec in se spomnil prejšnjih dirk v Montmelu, na katerih mu v kraljevski kategoriji ni šlo po željah.

Z jeklenim konjičkom, ki ga ima zdaj (aprilia RS-GP 22), je pesem popolnoma drugačna. »Verjamem, da bom tudi v Montmelu spredaj, a želim ostati z nogami na trdnih tleh,« je poudaril ta čas najboljši Španec v točkovanju za SP, ki se bo tokrat na start odpeljal s posebno čelado rožnate barve.

»Pred štirimi leti sta se med VN Katalonije rodila moja dvojčka Max in Mia, ki so jo morali zavoljo težav s srcem dvakrat operirati. Na srečo so ji zdravniki znali pomagati,« je neizmerno hvaležen Aleix.