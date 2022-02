Zdravnik se je čudil Eminemu nizkemu utripu

Boksarski šampionki Ema Kozin in Claressa Shields, ki se bosta nocoj v cardiffski areni Motorpoint (glavne borbe se bodo začele ob 20. uri po slovenskem času) udarili za naslove svetovne prvakinje združenj IBF, WBA, WBC in WBF, sta z uspešno prestanim uradnim tehtanjem vknjižili prvi zmagi.

Da bo to zanesljivo dosegla slovenska princeska, ki so ji namerili 72,348 kilograma, torej 226 gramov manj od najvišje dovoljene teže v srednji kategoriji (do 72,574 kg), ni bilo nobenega dvoma, saj se že poldrugi mesec po treningih suka okrog nje, bolj vprašljiva je bila glede tega ameriška šampionka. Sploh po fotografijah, ki jih je na družabnih omrežjih objavljala okrog božiča in novega leta. A slednjič je tehtnico premagala tudi Shieldsova, ki je bila z 72,121 kilograma celo lažja od Eme.

»Ugotovili smo, kaj in koliko lahko pojem, nato pa počasi spuščali težo. Najbolj se mi je poznalo, ko sem z jedilnika črtala mlečne izdelke,« je pojasnila Kozinova, ki je takoj po tehtanju – tako kot vsi udeleženci današnjega spektakla v glavnem mestu Walesa – uspešno opravila tudi zdravniški pregled.

»Zdravnik se je čudil mojemu nizkemu utripu,« ni bila prav nič živčna naša šampionka, ko je še drugič v dveh dneh od blizu videla svojo slovito tekmico iz ZDA, o kateri v zadnjih nočeh ni niti sanjala. »Claressa se mi iz dneva v dan zdi manj samozavestna,« je ocenila študentka finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Mimogrede: od zaključka študija jo ločijo le še trije izpiti in diploma. In to kljub temu, da ga je dala v zadnjem obdobju malo na stranski tir in se povsem osredotočila na svoj doslej najodmevnejši dvoboj.

Pripravljena tudi na umazano borbo

»Začela bom (pre)udarno, osredotočeno in agresivno, a hkrati uporabljala svojo pamet. Vem, da me čaka težka borba, za katero ne bom preveč napovedovala, vem pa, da sem sposobna doseči zmago, za katero bom dala vse od sebe,« je še povedala Kozinova, preden si je privoščila malo obilnejše kosilo z okusnim zrezkom in testeninami. O taktiki je malo več spregovoril trener in menedžer Rudolf Pavlin, ki Shieldsovo spremlja že več let, včeraj pa je v njenih očeh prvič zaznal nekaj novega.

Claressa Shields ne dvomi o svoji zmagi. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

»Videl sem strah oziroma zaskrbljenost, česar pri njej nisem vajen. Ema pa je bila na uradnem tehtanju brutalna,« je omenil 46-letni Korošec in večkrat ponovil, da se bo lahko njegova varovanka veselila zmage, če bo šla prek sebe. »V uvodnih štirih rundah bomo poskušali presenetiti Shieldsovo, da se bo začela čuditi, s kako močno tekmico ima opravka. Če bo Ema, ki nima česa izgubiti, pripeljala obračun do te točke, bo lahko v nadaljevanju razvila svoj peklenski slog in zlomila Claressin ego,« je razložil Pavlin.

Shieldsova je trdno odločena doseči novo zmago in potrditi, da je Največja boksarka vseh časov (GWOAT). »Ne bom napovedala, kako in kdaj se bo končal najin dvoboj, lahko zagotovim le, da bom zmagala. Emo dobro poznam, odlično sem pripravljena nanjo – tudi na umazano borbo, če bo želela takšno,« je za Slovenske novice poudarila 26-letna Američanka in pribila: »Moje večje sposobnosti bodo slednjič jeziček na tehtnici prevesile na mojo stran.«