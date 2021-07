Zdravnik olimpijcev razkril, kakšno je stanje Rogliča

Vodja zdravstvene službe slovenske olimpijske reprezentanceje na srečanju z novinarji v Tokiu zatrdil, da je stanje enega od slovenskih kolesarskih adutov za kolajnedobro. Dodal je, da Roglič ne čuti posledic padca, zaradi katerega je moral odstopiti na dirki po Franciji.»S Primožem se sicer še nisem srečal, saj kolesarska reprezentanca ne stanuje v naši olimpijski vasi, sem se pa pogovarjal z zdravnikom njegove ekipe Jumbo Visma in tudi s selektorjem. S Primožem je vse v redu, ne čuti več posledic padca,« je dejal Vogrin, vodja zdravniške ekipe, ki jo poleg njega sestavljata šein zdravnik košarkarske reprezentanceVogrin je potrdil, da so nekateri športniki že iskali zdravniško pomoč, a z izjemo jadralcani bilo nič resnega. Tudi jadralec je že pozdravil poškodbo hrbta, tako da je v slovenski ekipi vse v najlepšem redu.»Največja težava je v vročini. A na to smo se pripravili, enako pa je za vse,« je še dejal Vogrin, ki je tudi zdravnik nogometašev Maribora, zato bo ves čas iger z enim ušesom spremljal tudi novice iz njegovega nogometnega kluba. »Upam na uspeh v evropskem tekmovanju, nato pa še na zmago v derbiju.«