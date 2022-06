Zdravljica odmevala v daljni Aziji, Gajserju se je v Indoneziji smejalo

Slovenski motokrosistični šampion Tim Gajser (Honda) je uprizoril novo igro mačke z mišmi. Na veliki nagradi Indonezije, 12. letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu MXGP, si je zanesljivo pridirkal stoodstoten izkupiček, potem ko je brez večjih težav v svojo korist odločil obe vožnji v Sumbavi Besarju. Z osmo zmago v sezoni je naredil naslednji velik skok k četrtemu kraljevskemu naslovu svetovnega prvaka po letih 2016, 2019 in 2020.

Glede na to, kako je 25-letni as iz Pečk pri Makolah včeraj (na videz) zlahka opravil s tekmeci, ki jih je prehiteval tudi po daljši zunanji liniji, ga lahko verjetno le še čudež (ali kaj hudo nepredvidljivega) ustavi na poti do nove lovorike. V prvi vožnji je vodil od starta do cilja, do katerega si je privozil skoraj pet sekund naskoka pred drugouvrščenim Špancem Jorgejem Pradom (GasGas), čigar rojak Ruben Fernandez (Honda) je na tretjem mestu zaostal že za več kot sedem sekund.

V drugo se Gajserju, ki je bil najhitrejši že v sobotnih kvalifikacijah, začetek ni posrečil tako dobro, saj je v prvi zavoj pripeljal kot četrti. Toda na tem položaju ni vztrajal dolgo. Kadar se počuti dobro, kakor se je kljub vročini in visoki vlažnosti včeraj, ima pred očmi le prvo mesto.

Na drugi dirki se je na vrh zavihtel po pičlih petih minutah, ko je z izjemnim prehitevalnim manevrom švignil mimo dotlej vodilnega Prada. Odtlej je lahko 21-letni Španec le še od daleč opazoval zadek Timovega motorja, ujeti ga ni mogel, naj se je trudil, kolikor se je lahko. Ciljno črto je nato Gajser preskočil slabe štiri sekunde pred Pradom, tretjeuvrščenega Francoza Romaina Febvreja (Kawasaki) pa je od slovenskega zvezdnika ločilo že več kot šest sekund.

V drugo je bolj garal

»To je bil izjemen dan z dvema prvima mestoma. Čeprav sta bili temperatura in vlažnost še višji kot v soboto, sem na progi, ki so jo pripravili bolje kot za kvalifikacije, izjemno užival,« je večkrat ponovil Gajser in nadaljeval opis dirk: »Medtem ko sem prvo vožnjo odpeljal skoraj popolno, mi v drugi start ni uspel najbolje. Zato sem moral bolj garati za prvo mesto. Ko sem se po nekaj krogih le prebil v vodstvo, sem lahko spet nadziral dogajanje za seboj.«

Brez Pancarja V kategoriji MX2 je obe vožnji dobil Francoz Tom Vialle (KTM) in se tako zavihtel na vrh točkovanja. Slovenski up Jan Pancar (KTM) je zaradi velikih stroškov izpustil VN Indonezijo, v skupni razvrstitvi pa je kljub temu zadržal 12. mesto.

Gajser ima zdaj kot vodilni v skupni razvrstitvi že 125 točk naskoka zaloge pred najbližjim zasledovalcem Pradom, medtem ko tretjeuvrščeni Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), ki se je moral po zdravstvenih težavah sprijazniti šele z 9. mestom, zaostaja za še dodatnih pet točk. »Zelo sem vesel, kako se odvija prvenstvo. Do naslednje dirke (17. julija v Loketu) imamo na voljo tri tedne. Malo si bom odpočil in nato začel spet trdo trenirati, da bom močan tudi na Češkem,« je še poudaril Gajser.