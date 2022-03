Zdravljica bi zacelila lansko rano: Bo Tim Gajser spet odprl penino?

Boljše popotnice pred vrnitvijo v Mantovo, kjer je lani izgubil naslov svetovnega prvaka v motokrosu, si Tim Gajser skoraj ni mogel privoziti. Pred tednom je dobil uvodno dirko sezone 2022 v Veliki Britaniji in si takoj priboril rdečo številko vodilnega v razredu MXGP, s katero bo vozil na jutrišnji VN Lombardije (prva vožnja ob 13.15, druga ob 16.10) in želel še okrepiti vodstvo.

Gajser je ob odsotnosti glavnih tekmecev, svetovnega prvaka Jeffreyja Herlingsa (KTM) in lani drugouvrščenega Romaina Febvra (Kawasaki), zmagal v Matterley Basinu in osvojil 47 od možnih 50 točk. Štiri manj jih ima zmagovalec druge vožnje Jorge Prado (Gas Gas), 40 jih ima Jeremy Seewer (Yamaha). Petindvajsetletni šampion iz Pečk bo imel v Mantovi tudi priložnost še bolj pobegniti Herlingsu in Febvru, saj ju zaradi poškodbe, ki sta jo staknila med pripravami, spet ne bo, utegnila bi se vrniti 20. t. m. v Argentini, bolj verjetno ob vrnitvi na staro celino 3. aprila na Portugalskem.

Zaradi vojne v Ukrajini so pri Infrontu sicer morali spremeniti koledar, sedma dirka, ki bi morala biti 1. maja v ruskem Orljonoku, je namreč odpovedana, prireditelji še iščejo novo prizorišče.

Tehnika nadomešča hitrost

Štirikratni svetovni prvak, ki se je v karieri podpisal pod 34 zmag, je navdušen nad svojo prenovljeno hondo CRF450R, vendar ima še vedno rezerve pri startih. Prvo vožnjo v Angliji je dobil z desetega mesta, ko bosta nazaj Nizozemec in Francoz, bo kaj takšnega misija nemogoče. Ostati bo moral tudi zbran, saj mu je padec v drugi vožnji pet krogov pred koncem preprečil popolni grand-prix. »Lani sem naslov izgubil tudi zaradi pritiska, ker sem delal napake. Zdaj sem na tem področju boljši, dobro smo delali med sezonama in sem pripravljen,« je odločen vedno napredovati Tiga243, ki je razlog za izgubo naslova videl tudi v smoli. To sta bila zlom ključnice, zaradi katere je na Sardiniji izgubil precej točk, in pozneje v Mantovi precej stroga kazen, ker se je nepravilno vrnil na progo. Takrat je bil naslov izgubljen. Vesel je, ker se je vrnil dvodnevni format s sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko.

»Marsikaj je mogoče izboljšati v enem dnevu. Proge postajajo vse težje, manj hitre, a zato tehnično zahtevnejše. Moraš najti prave linije in v dveh dneh je to lažje,« je razložil Gajser in se še enkrat ozrl na Otok. »Bil sem razočaran zaradi lastne napake v drugi vožnji. Bila je majhna, a me je stala rezultat 1-1. No, začetek je bil dober, tudi ko sem slabo startal in bil šele deseti ali tam nekje, sem si rekel, da je dirka še dolga in da se da še vse nadomestiti,« je ohranil mirno glavo Gajser, ki si znova obeta bučno podporo navijačev. Z omilitvijo protikoronskih ukrepov naj bi se jih ob progi zbralo veliko in bodo želeli na koncu poslušati Zdravljico.